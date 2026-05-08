FIFA утроила цену до $32,970 на лучшие билеты на финал ЧМ

Футбол,США
Айман Аманжолова
корреспондент

FIFA утроила цену лучших доступных билетов на финал чемпионата мира, предложив билеты по цене 32 970 долларов на матч 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде в Нью-Джерси

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Руководящий орган футбола включил эти места в первую категорию на своем сайте продаж. Ранее цена первой категории составляла 10 990 долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Теперь билеты по этой цене на финал были доступны только в четверг вечером как "категория для инвалидов в колясках", сообщает Associated Press. Билеты на полуфинал 14 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне в штате Техас стоили 11 130, 4330, 3710 и 2705 долларов. Места на полуфинал следующего дня на стадионе Mercedes-Benz в Атланте составили от 2725 до 10 635 долларов.

Президент ФИФА Джанни Инфантино рьяно защищал цены на билеты, сказав, что "мы находимся на рынке, где развлечения являются самыми развитыми в мире, поэтому нам приходится применять рыночные тарифы".

«В США разрешено перепродавать билеты, поэтому если вы продаете билеты по слишком низкой цене, эти билеты будут перепродаваться по гораздо более высокой цене», - добавил он, вызвав гневные комментарии посетителей в сети.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что никогда бы не купил билеты на матч по такой цене, которую предлагает Инфантино.

Последний ранее сказал, что ФИФА не контролирует запрашиваемые цены на своем сайте перепродажи и обмена, но берет 15 процентов комиссии за покупку с покупателя каждого билета и 15 процентов комиссии за перепродажу от продавца. Конгрессмены США Фрэнк Паллоне и Нелли Поу в четверг отправили Инфантино письмо с просьбой предоставить подробности о ценообразовании ФИФА до 22 мая, количестве непроданных билетов, информацию о том, когда будут выпущены дополнительные билеты, будут ли добавлены новые категории, а также предоставить обоснование комиссионных на рынке перепродажи и обмена билетов.

«Для многих болельщиков, надеющихся посетить матчи этим летом, процесс продажи билетов стал главным источником разочарования, - написали они. - Нас глубоко беспокоят сообщения о том, что ФИФА использует непрозрачное ценообразование, меняет правила и потенциально обманчиво применяет практики продаж».

