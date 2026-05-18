Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Реала» - источник

Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Facebook

По данным источника, мадридский «Реал» и знаменитый португальский специалист устно согласовали условия контракта на два года, до конца мая ожидается подписание документа двумя сторонами.

Как сообщает итальянский инсайдер, Жозе Моуринью прибудет в Испанию после матча заключительного тура Ла Лиги между «Королевским клубом» с «Атлетиком» из Бильбао, который пройдет 23 мая.

Ранее Моуринью уже возглавлял мадридский «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.