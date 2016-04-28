Лига чемпионов: первый матч остался за "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" одолел мюнхенскую "Баварию" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, передает Kazpravda.kz.
После жеребьевки эксперты называли фаворитами "Реал" и "Баварию", однако первые полуфинальные матчи показали, что столь категоричными быть нельзя. С первых минут "Атлетико" устроил настоящий навал на владения Мануэля Нойера, каждый подбор оставался за мадридцами. На 11-й минуте Сауль проявил филигранную технику, обыграл троих оппонентов и закрутил мяч в дальний угол – в этом эпизоде голкипер был бессилен.
Получив столь звонкую оплеуху, мюнхенская "машина" завелась и раз за разом стала устраивать набеги в штрафную Яна Облака. "Атлетико" в свою очередь занялся привычным делом, перейдя на контратакующую модель игры и успешно разрушая атаки соперника. Дуглас Коста очень хитро закручивал мяч со штрафного, однако Облаку повезло – мяч попал в сетку с внешней стороны. Буквально через несколько минут Нойер проявил отменное мастерство, ногой отразив удар Гризманна после выхода один на один. После этого Дуглас Коста вновь пробил со штрафного – и вновь невероятно опасно – мяч попал в перекладину и отскочил в поле.
В компенсированное время "Бавария" подключила дальнюю артиллерию, но Облак был в ударе и вытаскивал все мячи.
В целом, игра получилась равной и интересной. Теперь перед наставником "Баварии" Гвардиолой стоит сложнейшая задача – его команде нужно забить как минимум два мяча в ворота "Атлетико" и не пропустить самим.