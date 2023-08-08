Лобовое стекло электровоза разбили трое подростков в Жамбылской области

Транспорт, Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Жамбылской области задержали троих подростков, разбивших лобовое стекло электровоза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Как отметил исполняющий обязанности начальника ДП Мадияр Айтуганов, несмотря на разъяснительную работу, продолжаются такие шалости, как игры на железной дороге, обкидывание камнями составов, наложение на рельсы посторонних предметов. Особенно тревожит полицейских участие в этом детей.

Так, 6 августа текущего года на перегоне «Акыртобе-Акшолак» неизвестные разбили лобовое стекло электровоза.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела полиции на станции Тараз установили и задержали троих несовершеннолетних, которые в присутствии родителей признались в содеянном.

Полицейские провели с ними профилактические беседы. Родителям же предстоит заплатить административный штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию своих чад.  

По словам Айтуганова, такие случаи непосредственно влияют на безопасность движения поездов, создают угрозу жизни пассажиров и работников поездных бригад.

Всего транспортные полицейские с начала года к административной ответственности привлекли 28 301 человека. За 7 месяцев этого года зарегистрировано 49 фактов боя стекол пассажирских поездов.

 

#дети #полиция #транспорт #поезд #Жамбылская область

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