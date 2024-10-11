Ложные звонки от имени энергетиков: как не стать жертвой мошенников

В ТОО «АлматыЭнергоСбыт» обратились к горожанам с предупреждением о звонках мошенников от имени организации, сообщает Kazpravda.kz
В последнее время участились случаи, когда злоумышленники звонят потребителям, представляясь сотрудниками ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и требуют подать заявку на замену электросчётчиков, настаивая на получении информации из СМС, которые поступают во время звонка.
«Настоящие сотрудники ТОО «АлматыЭнергоСбыт» связываются с владельцами недвижимости исключительно по вопросам задолженности. Они всегда представляются, указывая своё имя, фамилию и номер отделения и сообщают точную информацию о долге и последней оплате. Проверка и замена электросчётчиков находятся в зоне ответственности компаний, которые обслуживают электрические сети. Это или управляющие компании жилых комплексов и садоводческих хозяйств или АО «Алатау Жарык Компаниясы», – говорится в официальном сообщении.
Если на платёжных документах абонентов стоит логотип «АлматыЭнергоСбыт», то сети принадлежат АО «АЖК», и именно они занимаются обслуживанием счётчиков. Однако важно знать, что АО «АЖК» никогда не звонит по этим вопросам. Уведомления о поверке или замене приборов учета отправляются исключительно в письменной форме, а не через телефонные звонки.
«Если вам позвонили с требованием сообщить данные из SMS, якобы необходимые для подачи заявки на замену электросчетчика, ни в коем случае не сообщайте никакой личной информации. Не кликайте и не проходите ни по каким отправленным вам сомнительным ссылкам. Будьте внимательны и не поддавайтесь давлению со стороны злоумышленников», – предупредили в ТОО «АлматыЭнергоСбыт».