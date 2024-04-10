ЛПХ необходим официальный статус

Поставщики продовольствия

По данным статистики, в Казахстане насчитывается 2,32 млн личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В 2020 году ими выращено сельскохозяйственной продукции на 2,6 трлн тенге, то есть около 40% всего урожая страны.

– Личные подсобные хозяйства играют важную роль в экономике Казахстана. Они производят значительную часть продуктов питания, включая овощи, молоко и мясо. ЛПХ, которые в основном представлены семьями, не использующими наемную рабочую силу, выступают главными поставщиками продовольствия на внутренний казахстанский рынок, тем самым развивая одну из форм семейного предпринимательства, – считает директор Института парламентаризма Канатбек Сафинов.

Однако при этом ЛПХ не имеют полноценного статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, а значит, и соответствующей поддерж­ки со стороны государст­ва.

– Когда доходит до мер господдержки, то они могут быть оказаны в рамках совершенно разных прог­рамм и только организованным (читай – скооперировавшимся) крестьян­ским и фермерским хозяйствам, – отмечает депутат Мажилиса Парламента РК Серик Егизбаев.

Участники заседания «круглого стола», посвященного актуальным вопросам правового регулирования в сфере личного подсобного хозяйства и садоводства, отметили, что многие проблемы, с которыми сталкиваются ЛПХ, в том числе ветеринарные, экономические, санитарные, социальные, экологические, возникают из-за неэффективной регламентации их деятельности в рамках сущест­вующего законодательства.

К слову, уже были попытки решить этот вопрос. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана-2021 поручал Правительству урегулировать правовой статус частных сельских подворий и прописать инструменты их поддержки в отдельном Законе «О личных подсобных хозяйствах», причем разработать его в кратчайшие сроки. Текст законопроекта подготовили, но в 2022 году он был отозван из Мажилиса.

Марш на месте

– Законопроект о личных подсобных хозяйствах разрабатывается, рассматривается и обсуждается в течение ряда лет, но вопрос до сих пор остается открытым, – говорит президент Национальной академии аграрных наук, доктор экономических наук, профессор Тлектес Есполов.

По его словам, Казахстан по итогам 2022 года в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности The Economist Intelligence Unit занял 32-е мес­то среди 113 стран и впервые стал лидером на постсоветском пространстве. И здесь, несомненно, есть вклад производителей продуктов питания, работающих в форме ЛПХ. Самое главное – сложилась положительная тенденция в устойчивом развитии АПК.

– Население развитых стран старается больше употреблять белков и меньше жирной и углеводной пищи, тогда как в развивающихся странах, наоборот. Это относится и к нашей республике. Поэтому необходимо увеличивать выращивание овощей, фруктов и ягод.

Производство молока в Казах­стане превышает его потребление. В среднем, за 2017–2022 годы его было произведено 5,7 млн тонн – по 311 килограммов молока на одного казахстанца. Однако в страну завозятся молочные продукты глубокой переработки из других стран: сгущенное молоко, масло, сыр и творог, – отмечает Тлектес Есполов.

Увы, молоко домашних буренок не соответствует санитарно-гигие­ническим нормам. Вот почему производственные мощности отечественных молокозаводов бывают загружены лишь на 45%. Поэтому одним из приоритетных направлений молочного скотоводст­ва должно стать производство молока, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам и требованиям перерабатывающих предприятий.

Что касается фруктов и ягод, здесь Казахстан также пока остается импортером. Площади под плодово-ягодными культурами составляют 65,3 тыс. га, валовое производство – 445 тыс. тонн. 75% всех площадей плодовых культур занимают яблони. Основная масса многолетних насаждений размещена в 58% крестьянских, фермерских хозяйств и 34% – в хозяйствах населения. За последние пять лет в среднем за год в республику импортировалось 1,7 млн тонн плодов и ягод.

В соответствии с Государственной программой развития интенсивного садоводства до 2027 года планируется за 10 лет увеличить площадь интенсивных садов вдвое, то есть ввести 47 тыс. гектаров новых садов. Для этого необходимо наладить выпуск отечественного сертифицированного посадочного материала, привлекать науку.

– Хочу еще раз отметить важность и актуальность принятия закона об ЛПХ. Несмотря на то что этот сектор труднорегулируемый и довольно трудно под­дается учету, государство должно поддерживать ЛПХ всеми возможными инструментами и законодательными решениями. Это не только вопрос продовольст­венной безопасности страны, он имеет большую социальную значимость. Решение проблемы окажет мультипликативный эффект на многие стороны экономического развития, такие, как скорость урбанизации, развитие сел, приграничных территорий, закрепление молодежи на селе, и другие аспекты, – считает Тлектес Есполов.

В свою очередь главный научный сотрудник Казахского НИИ экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, доктор экономических наук, профессор Алтынбек Молдашев, рассуждая о причинах проблем ЛПХ, отметил, что те базируются в основном на четверти гектаров, но на этот клочок земли находится масса управляющих.

– Между тем это личное хозяйство наших граждан. Органы государственного управления не должны вмешиваться, они должны создавать условия для развития. Нет необходимости в нормативных документах описывать, как именно ЛПХ должны функционировать. 42% населения Казахстана живет в сельской местности, и значительная доля произведенной им продукции идет на личное потребление. В каком-то активном участии органов госуправления в жизни ЛПХ нет никакой необходимости, – заметил Алтынбек Молдашев.

Эксперт также напомнил, что значительная доля угодий в форме земель запаса не используется, однако, по расчетам ученых, освоив их, можно в полтора-два раза увеличить производство мяса и другой животноводческой продукции.

В качестве одной из мер прямой поддержки Алтынбек Молдашев предложил стимулирование сбыта с помощью регулирования цен. Когда ЛПХ продают свою продукцию, к примеру, кооперативам, молокозаводам или мясокомбинатам, государст­во могло бы ее выкупить по приемлемой цене.

Пойти в народ

По словам члена правления – проректора по учебной работе КазНУ имени аль-Фараби, док­тора юридических наук, профессора Ляззат Еркинбаевой, ЛПХ – большая сила, ведь речь идет о более чем 3,5 млн сельских жителей.

На сегодняшний день деятельность ЛПХ достаточно слаженна, продуктивна. Но люди, занятые в личном хозяйстве, а труд на селе ой какой непростой, не имеют ни пенсионного обеспечения, ни социальных льгот, и ни в одной трудовой книжке не записано, что они – работники ЛПХ.

– Закон о сельскохозяйственных кооперативах позволяет ЛПХ объединяться в кооперативы и дальше развиваться. Он был принят, но «не пошел» в народ. А ЛПХ, на мой взгляд, та ниша, которая позволит развивать экосистему сельхозкооперативов. Необходимо продумать гибкую систему экономического стимулирования, чтобы люди объединялись, – считает Ляззат Еркинбаева.

Как добавила доктор экономических наук, профессор, заместитель председателя правления ТОО «Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий» Галия Акимбекова, важно разработать критерии отнесения к личным подсобным хозяйствам (размеры земельных наделов, поголовье скота, уровень производства продукции, доходности, удовлетворенности материальными потребностями).

– Помимо того, что не определен порядок предоставления мер государственной поддержки ЛПХ (субсидий, льготных кредитов), нет механизмов, обеспечивающих им доступ к знаниям в области современных и устойчивых методов производства, переработки и хранения сельхозпродукции, пищевой безопасности, использования новых технологий и цифровизации для повышения продуктивности и доступности рынков, анализа рыночной информации. Отсутствие правового статуса, официальной регистрации или учета ЛПХ ограничивают им доступ к коммерческим финансовым инструментам, льготным кредитам, – продолжила ученый перечислять административные и финансовые барьеры на пути развития ЛПХ. – У них постоянно нет средств, а цены растут на все и сразу, поэтому у ЛПХ нет возможности приобретать качественные семена, удобрения, корма, обновлять сельхозтехнику и оборудование. Нет денег для расширения производства, повышения производительности труда за счет использования новых технологий.

По мнению Галии Акимбековой, низкий уровень кооперации подсобных хозяйств связан с недостаточными знаниями о принципах объединения, преимуществах, экономической эффективности организации сбытовых, перерабатывающих, сервисных и других форм кооперации, и, конечно, с недоверием к реформам.

– Низкое качество выращенной продукции, не соответствующее требованиям промышленной переработки, неразвитость системы хранения, первичной переработки сельхозпродукции, высокие цены на транспортировку, отсутствие финансовых возможностей на организацию молокоприемного пункта, откормплощадки и убойного цеха и других объектов рыночной инфраструктуры – все это тоже не позволяет конкурировать мелким хозяйствам на рынке продовольствия. Прогресс возможен только при кооперировании данных процессов, – считает спикер.

Опыт кооперации ЛПХ в рамках пилотного проекта в Жамбылской области по обеспечению подворий членов кооператива кормами, предоставлению агротехнических услуг по цене ниже рыночных за счет использования внутрикооперативных цен подтверждает возможность увеличения доходов ЛПХ и мелких К(Ф)Х.

Как отметили участники заседания «круглого стола», ЛПХ, специализирующиеся на выращивании и сбыте, особенно органической сельхозпродукции, могут стать базой сельскохозяйст­венного производства. Чтобы укрепить их роль в аграрном секторе, повысить доходы и занятость сельских жителей, необходим комплекс­ный подход и законодательные реформы, предусматривающие стимулирование кооперации между ЛПХ и государственную поддержку, в том числе субсидирование, микрокредитование и образовательные инициативы.

Государство, по мнению участников встречи, может также поддержать ЛПХ, развивая систему закупок продукции без посредников, обеспечёивая стабильный сбыт выращенного урожая, организуя его хранение и первичную переработку, предоставляя агротехнические услуги по обработке земельных участков.