Лучшее время для открытий

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Летний отдых должен быть интересным и познавательным

фото пресс-службы районного акимата

Так считают и в Жаркаинском районе. Различными формами летней занятости в этом году охватят более двух тысяч учащихся района. Организованы и действуют для юных жаркаинцев пришкольные лагеря, трудовые отряды, участвуют ребята в краеведческих проектах, профориентационных мероприя­тиях и экскурсиях.

Одним из ярких и запомнившихся событий нынешнего лета стало участие школьников города Дер­жавинска в проекте «Из города – в село». Ребята, посещающие летние пришкольные лагеря Державинска, побывали в селах Далабай и Тасты-Талды, чтобы почувствовать размеренный ритм сельской жизни, увидеть традиционный уклад и провести время на природе. Два насыщенных дня подарили школьникам массу ярких впечатлений, возможность прикос­нуться к быту казахского аула. Наверняка многое было знакомо ребятам с детства – они сами живут в небольшом городке, рядом со степью и селами. Но в процессе увлекательного путешествия в веселой компании сверстников все увиденное стало намного интереснее.

В селе Далабай юных гостей из общеобразовательной школы им. Крупской Державинска встречали в мини-этноауле, где специально для них подготовили насыщенную программу, позволяющую узнать больше о традициях, обычаях и культурном наследии казахского народа.

Многие ребята любят кумыс, но не все знают секреты его приготовления. А здесь они не только увидели, как готовят национальный напиток в традиционной деревянной посуде (күбі), но и сами попробовали взбить его специальной мешалкой (піспек). Это один из секретов хорошего кумыса: чем тщательнее взбивать, тем однороднее становится напиток, лучше раскрывается его вкус.

Потом все вместе наблюдали за процессами сепарирования молока, приготовления сливочного масла, выпечки горячих лепешек – таба нан. С удовольствием попробовали ребята казахское блюдо мыжыма, которое готовится из свежеиспеченного хлеба и сливочного масла. Для тех, кто вырос в селе, этот незабываемый вкус – настоящее воспоминание о детстве!

Заинтересовала юных горожан и косьба травы ручным серпом. Самые любознательные попробовали освоить этот старинный способ.

Настоящими звездами поездки в село Далабай стали ягнята на местной ферме. Школьники с удовольствием кормили малышей из бутылочек, гладили, фотографировали. Для многих это был первый опыт такого близкого общения с животными.

Не менее увлекательной оказалась поездка в село Тасты-Талды. Здесь в мини-этноауле встречали ребят из общеобразовательной школы им. Укубаева. В течение дня они также окунулись в атмо­сферу сельской жизни, узнали о старинных ремеслах.

Так, школьники увидели, как готовят курт и как выпекают шелпеки. Необычным для них стал традиционный способ обработки очищенных овечьих кишок. Их заплетают в косы, чтобы удобнее было хранить и использовать для приготовления национальных мясных блюд. Позже ребят угощали казахским блюдом быжыма, которое готовят из бараньих субпродуктов, помещаемых со специями в тщательно очищенную кишку.

А еще ребята наблюдали, как создаются традиционные ковровые изделия, узнали о тонкостях обработки овечьей шерсти, то есть прикоснулись к древнему мастерству, которое продолжает передаваться из поколения в поколение. Самые смелые покатались верхом на лошадях.

Ярким и веселым стало время национальных игр. Школьники соревновались в перетягивании каната, играли в асыки, күміс алу, кто-то попробовал свои силы в традиционном испытании – поднимании барашка.

Ребята приехали из районного центра, став почетными гостями аула и прочувствовав, что означает старинная казахская традиция қонақ кәде. Согласно обычаю, гости в знак уважения к хозяевам демонстрируют свои таланты. И школьники с удовольствием исполняли песни, читали стихи, танцевали.

Такие поездки детям очень нравятся. Новые впечатления надолго остаются в памяти и помогают лучше узнать культуру и традиции своего народа, а значит, воспитывают уважение к национальным ценностям и родному краю.

#дети #лето #каникулы #Жаркаинский район

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