Лучшего быка выберут на выставке Jańa Dala / Green Day ‘2025

Сельское хозяйство
578
Дана Аменова
корреспондент

Масштабное мероприятие пройдет 17-18 июля на демонстрационных полях АО «Агрофирма «Ақтық» в Акмолинской области

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Традиционный аграрный форум в формате Дня поля проводится с 2013 года и представляет собой крупнейшую в стране демонстрационную площадку современных сельскохозяйственных технологий, высокопроизводительной техники, а также инновационных разработок в области аграрного производства, сообщает Kazpravda.kz 

По данным Минсельхоза, в текущем году масштабное мероприятие пройдет 17-18 июля на демонстрационных полях АО «Агрофирма «Ақтық» в Акмолинской области.

На Jańa Dala / Green Day ‘2025 ожидается участие свыше 200 компаний из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также, более 5 тысяч гостей - профессионалов АПК и агробизнеса. Всё самое актуальное и перспективное в сельском хозяйстве Казахстана и мира будет представлено в блоках «Сельхозтехника и оборудование», «Растениеводство», «Животноводство», «Рентабельный гектар».

В рамках выставки планируется презентация и демонстрация характеристик более 500 единиц различной сельхозтехники и высокотехнологичного оборудования широкого спектра применения.

Кроме того, в программе мероприятия - наработки и достижения в области животноводства, генетики и селекции, инновационные разработки в сфере ветеринарии, агрономии, агрохимии и органического земледелия.

На выставке также будут представлены новые веяния в мировом агропроизводстве. В их числе - цифровые технологии выращивания сельскохозяйственных культур и биологические методы защиты растений, роботизация молочных ферм, сенсорные технологии анализа почвы, расширение спектра применений агродронов, современные внедорожники и пикапы для фермеров.

Помимо насыщенной деловой части, техники, оборудования и технологий, День поля Jańa Dala / Green Day ‘2025 удивит своих гостей научно-практической составляющей и зрелищной развлекательно-познавательной и шоу-программой. В их числе Национальный конкурс среди мясных пород КРС, «Лучший бык» «Jańa Dala / Green Day ‘2025», конкурсы и мастер-классы от Black Angus, Qazaq Aqbas, QALMAQ Meat, выставка сельскохозяйственных животных и др.

Также запланирован первый Курултай (съезд) ветеринарных специалистов Казахстана.

Организатор специализированной выставки-демонстрации Jańa Dala / Green Day ‘2025 - казахстанская компания EXPO TIME, один из ведущих в республике организаторов международных выставок в сфере АПК.

#выставка #сельское хозяйство #форум

Популярное

Все
Способен дать фору другим
Не просто средство общения, а ключ к будущему
«Солнечные дети» и их пациенты
Проигранная жизнь
В столице прошел Казахско-французский логический коллоквиум
Раскрывая тайны Кангюя
Стремиться к максимальному результату
Фотолетопись столицы
Цветочная симфония в каменных джунглях
Стать частью международного культурного диалога
Oceanman подарил море позитивных эмоций
А дома лучше!
В галерее искусств Нas Sanat проходит выставка «Ритм времени»
«О царство милое балета...»
С неравнодушным сердцем
Внимание, ежи!
Куда ведет велодорожка?..
Чтоб долголетие было активным
Расчищают поливные каналы
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет ЧА
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Сколько людей носят имя Астана в Казахстане
Что важно знать при изучении языка Абая?
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый завод заработал в Улытау
Талгата Татубаева задержали по подозрению в пытках
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Глава государства поздравил Президента США
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
Клиника одного дня
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Столичные жители могут сообщить о наркопреступлениях через платформу Smart Astana
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали в упрздраве
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Под сенью Вечно Синего Неба

Читайте также

Ученые Астаны вывели устойчивый к заболеваниям сорт хлопчат…
Уборочная кампания зерновых культур стартовала на юге Турке…
Минсельхоз планирует увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тон…
В Казахстане запустят льготное кредитование для аграриев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]