Фото: пресс-служба Минсельхоза

Традиционный аграрный форум в формате Дня поля проводится с 2013 года и представляет собой крупнейшую в стране демонстрационную площадку современных сельскохозяйственных технологий, высокопроизводительной техники, а также инновационных разработок в области аграрного производства, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минсельхоза, в текущем году масштабное мероприятие пройдет 17-18 июля на демонстрационных полях АО «Агрофирма «Ақтық» в Акмолинской области.

На Jańa Dala / Green Day ‘2025 ожидается участие свыше 200 компаний из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также, более 5 тысяч гостей - профессионалов АПК и агробизнеса. Всё самое актуальное и перспективное в сельском хозяйстве Казахстана и мира будет представлено в блоках «Сельхозтехника и оборудование», «Растениеводство», «Животноводство», «Рентабельный гектар».

В рамках выставки планируется презентация и демонстрация характеристик более 500 единиц различной сельхозтехники и высокотехнологичного оборудования широкого спектра применения.

Кроме того, в программе мероприятия - наработки и достижения в области животноводства, генетики и селекции, инновационные разработки в сфере ветеринарии, агрономии, агрохимии и органического земледелия.

На выставке также будут представлены новые веяния в мировом агропроизводстве. В их числе - цифровые технологии выращивания сельскохозяйственных культур и биологические методы защиты растений, роботизация молочных ферм, сенсорные технологии анализа почвы, расширение спектра применений агродронов, современные внедорожники и пикапы для фермеров.

Помимо насыщенной деловой части, техники, оборудования и технологий, День поля Jańa Dala / Green Day ‘2025 удивит своих гостей научно-практической составляющей и зрелищной развлекательно-познавательной и шоу-программой. В их числе Национальный конкурс среди мясных пород КРС, «Лучший бык» «Jańa Dala / Green Day ‘2025», конкурсы и мастер-классы от Black Angus, Qazaq Aqbas, QALMAQ Meat, выставка сельскохозяйственных животных и др.

Также запланирован первый Курултай (съезд) ветеринарных специалистов Казахстана.

Организатор специализированной выставки-демонстрации Jańa Dala / Green Day ‘2025 - казахстанская компания EXPO TIME, один из ведущих в республике организаторов международных выставок в сфере АПК.