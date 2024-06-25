Лучшего сельского акима из ЗКО оштрафовали за пьянство

Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Также чиновник получил выговор от руководства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К правозащитнику и представителю Республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Бауыржану Ахметжану обратились жители сельского округа Мерей Таскалинского района. По их словам, ночью первого июня сельский аким Орынбек Насимуллин разгуливал по поселку в нетрезвом состоянии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz

На место приехали аким района Талгат Шакиров и прокурор.

В отношении акима был составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения». Его оштрафовали на 5 МРП или на 18 460 тенге.

«Мы также направили запрос в департамент агентства по делам государственной службы и попросили привлечь его к дисциплинарной ответственности. Сам аким в свое оправдание сказал, что дома пил пиво. На улице послышался шум и он вышел посмотреть», - сообщил Бауыржан Ахметжан.

20 июня решением и.о. акима Таскалинского района Орынбеку Насимуллину выдано предупреждение.

К слову, в 2022 году он был признан лучшим сельским акимом.

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