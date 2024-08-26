Потерявшихся рыбаков спасли и наказали в Акмолинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ДЧС Акмолинской области поступило сообщение о том, что двое мужчин 2001 и 2003 годов рождения отправились на рыбную ловлю и не вернулись обратно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

«К поискам незамедлительно приступили сотрудники ДЧС Акмолинской области и Астаны, местных исполнительных органов и местной полицейской службы. Поисковые работы продолжались всю ночь», - говорится в информации областного ДЧС.

Рыбаков нашли сегодня в 08:00 утра. Как оказалось, ночью из-за сильного ветра их прибило на противоположный берег, после чего они уже не смогли самостоятельно вернуться. При себе у них не было ни спасательных жилетов, ни средств связи.

Спасенных привлекли к административной ответственности по статье 412 КоАП.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать все меры безопасности на воде.