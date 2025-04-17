Постановка знаменитого произведения Дмитрия Шостаковича состоялась на сцене Дворца изящных искусств – одной из известных концертных площадок в мире. Под его сводами в разные годы блистали Мария Каллас, Лучано Паваротти, Жуан Мануэль Серрат, Пласидо Доминго, чьи выступления, по словам нашей соотечественницы Лады Кысыковой, задают новому поколению артистов высокую творческую планку.

– Премьера оперы Шостаковича в крупнейшем театре Мексики, на мой взгляд, имеет мировое значение. Могу сказать без преувеличения, что к нашей работе было приковано внимание всей страны. После премьеры все билеты на последующие спектакли были раскуплены в считаные дни. Думаю, это говорит об успехе спектакля, – рассказывает актриса.

«Леди Макбет Мценского уезда» – признанная классика оперы XX века. Особый статус произведения, как считает Лада Кысыкова, обязывает ко многому. Именно поэтому к работе над постановкой оперы были привлечены видные зарубежные деятели театрального искусства. За дирижерским пультом был лауреат всероссийских и международных конкурсов, приглашенный солист Мариинского театра Мигран Агаджанян, хорошо известный меломанам своими партиями в операх «Кармен», «Риголетто» и «Травиата». Партнером Лады по сцене стал тенор Сергей Радченко – лауреат первых премий V Открытого конкурса юных вокалистов им. Федора Шаляпина и V Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой.

– В постановке Марчелло Ломбардеро классический сюжет Шостаковича несколько переосмыслен, ярче подчеркнута социальная проблематика. В центре внимания режиссера – роль и положение женщины в обществе. Место действия тоже необычное – мясобойня, владельцем которой является Борис, свекор Катерины Измайловой, чью партию исполняла я. Борис изображен как тиран и деспот, рядом с ним даже собственный сын оказывается не способен на мужские поступки. Катерина – молодая женщина, которая не может жить полной счастливой жизнью вместе с мужем, вдобавок свекор постоянно требует от нее рождения ребенка, и все это ставит ее в такое положение, что она вынуждена защищаться. Переработан и образ Сергея: он предстает как воплощение злой силы, толкающей Катерину на совершение преступлений. В конце произведения главная героиня напоминает сломанную куклу, она не видит смысла в том, чтобы дальше влачить жалкое существование на каторге, и решает покончить с собой. Ее образ глубоко трагичен, – считает Лада Кысыкова.

Мексиканская публика по достоинству оценила исполнительское мастерство и талант нашей соотечественницы. Слушатели наградили полюбившуюся актрису продолжительными аплодисментами, не желая отпускать со сцены. «Голос, преодолевший одиночество» – так назвал свою статью о творчестве певицы искусствовед Томмазо Скаттолари. Особое внимание он уделил своеобразию творческой манеры Лады. «Ее голос – это путешествие без определенного пункта назначения, и, возможно, именно поэтому ей удается так глубоко говорить с теми, кто ее слушает», – подчеркнул критик.

Сейчас артистка продолжает активную творческую работу. По ее словам, традиции театрального искусства обязывают ко многому, а успешное выступление невозможно без осознания своего морального долга перед зрителем. В этом Лада Кысыкова продолжает заветы прославленных мастеров сцены, которые вдохновляют ее на новые художественные открытия.