Лжесотрудник Антикора требовал выдать участок на побережье Каспия

Лжесотрудника Агентства РК по противодействию коррупции задержали в городе Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

«19 мая Агентство по противодействию коррупции изобличило Нурбола Каримова 1997 года рождения, который, представившись сотрудником Антикоррупционной службы, требовал у должностных лиц акимата города Актау оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов», – сообщили в ведомстве.

Противоправные деяния Каримова своевременно пресекли. В тот же день подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания Департамента полиции Актау.

«Согласно имеющимся данным, Каримов мог совершать аналогичные преступления и ранее. В случае наличия информации по аналогичным фактам просим обращаться в Антикоррупционную службу по указанным номерам: 1424, +7-778-783-93-01», – призвали в агентстве.