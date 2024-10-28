Мади Такиев возглавил Казахстанскую федерацию волейбола

Спорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На этом посту он сменил Нуртая Абыкаева

Фото: пресс-служба Минфина

В Алматы состоялась отчетно-выборная конференция Казахстанской федерации волейбола (КФВ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Новым президентом организации на период с 2024 по 2028 год был избран Мади Такиев. На этом посту он сменил Нуртая Абыкаева.

Новый глава КФВ поблагодарил делегатов за оказанное доверие, и предложил Нуртаю Абыкаеву стать почетным президентом федерации и возглавить попечительский совет КФВ.

Также Мади Такиев напомнил, что Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть политику финансирования спорта в стране. В частности, клубы и федерации должны начать активное формирование спонсорского пула, сделав акцент на развитие массового спорта даже в самых отдаленных уголках Казахстана, а также должны усилить подготовку собственных спортсменов.

Напомним, в феврале Такиев был назначен министром финансов РК. 

#назначение #федерация футбола #Мади Такиев

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