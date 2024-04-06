Магия театра: лучшие премьерные спектакли наградили в Астане

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Дана Аменова
Корреспондент

Итоги парада спектаклей «Қаллеки тынысы» подвели в Государственном академическом музыкально-драматическом театре имени К.Куанышбаева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Парад спектаклей «Қаллеки тынысы» в преддверии Всемирного дня театра. За 10 дней столичной публике представили самые востребованные премьеры последних двух лет, в том числе «Баян Сұлу – Қозы Көрпеш», «Хат», «Бала мерген», «Үйлену», «Қыз жиырмаға толғанда», «Кешкі 7», «Жошы хан», «Қыз Жібек», «Патша көңілім, не дейсің?!».

Театроведы Назерке Жумабай, Балжан Бекмагамбетова и Рухия Бакытбек внимательно проанализировали разножанровые постановки, чтобы определить победителей в номинациях «лучший спектакль», «лучший актер», «лучшая актриса», «лучшая женская роль», «лучшая мужская роль», «лучшая женская роль второго плана», «лучшая мужская роль второго плана» и «лучший режиссер».

Выбрать победителей экспертам помогали многочисленные зрители разных профессий и возрастов. После просмотра спектаклей поклонники артистов заполняли анкеты в фойе театра и активно голосовали за своих фаворитов.

В итоге лучшими спектаклями названы музыкальная драма «Козы Корпеш -Баян Сулу» и историческая драма «Жошы хан». В актерских номинациях призерами стали Асылбек Капаев, Кайыржан Садык, Акмарал Танабаева Айнур Жетписбаева, Нурсултан Есен и Калила Бегимнур.

«Мы посмотрели девять замечательных спектаклей. Видно, что ежегодно театр развивается, меняется режиссерский подход, повышается профессиональный уровень артистов. Приятно, что появляется талантливая молодежь, зажигаются новые звезды. Нам было непросто выбрать определить самые яркие творческие работы. Тем не менее, мы старались объективно подходить ко всем участникам мероприятия. Ранее я принимала участие в проекте «Қаллеки тынысы». Наша задача – поддержать и обратить внимание аудитории на новинки репертуара», - говорит театровед Балжан Бекмагамбетова.      

На торжественной церемонии награждения чествовали лучших служителей Мельпомены. Кульминацией праздничного вечера стала концертная программа с участием известных казахстанских артистов, порадовавшая жителей и гостей столицы креативными музыкальными номерами.

#Астана #награждение #театр #спектакли премьера

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