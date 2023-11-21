Магомед Адиев может стать главным тренером ФК "Актобе"

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По данным источника, наставник казахстанской сборной честно отработал отборочный цикл к Евро-2024, если не считать весенних матчей против Греции и далее победителя пары Грузия - Люксембург.

Ранее он неоднократно заявлял о том, что отработает цикл до конца, но в то же время не исключал вариант совмещения работы в сборной и клубе. Именно казахстанском клубе.

Теперь Адиев более или менее свободен, и, по мнению телеграм-канала Серый CARDINAL, с вероятностью в 99% возглавит тренерский штаб пятикратного чемпиона Казахстана.

Однако позже, президент футбольной федерации Адлет Барменкулов подтвердил, что Магомед Адиев остаётся в сборной Казахстана. Это означает, что, вероятнее всего, будет совмещение.

Ранее уже проходила информация о том, что Адиев возглавит ФК "Актобе" после окончания отборочного турнира к Евро-2024.