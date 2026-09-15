Суперкубок УЕФА 2028 пройдет в Астане

Исполком УЕФА утвердил столицу Казахстана в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА 2028 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФФ

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Матч между победителями Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, состоится на стадионе «Астана Арена».

Принятие решения в пользу Астаны стало результатом комплексной работы Казахстанской федерации футбола по развитию спортивной инфраструктуры и укреплению сотрудничества с Европейским союзом футбольных ассоциаций. Проведение матча такого уровня в Казахстане – это историческое событие для всего отечественного спорта.

Реконструкция и плановое обновление инфраструктуры стадиона «Астана Арена» позволят полностью обеспечить соответствие арены строгим регламентным требованиям УЕФА к проведению крупных европейских финалий.