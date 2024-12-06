Макрон отказался досрочно уйти в отставку

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на отставку правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Мандат, который вы мне доверили демократическим путем, длится пять лет. И я полностью его выполню, до самого конца», — сказал Макрон в обращении к французам после отставки правительства.

Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

В среду большинство депутатов высказались за вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутого левой партией «Непокорившаяся Франция». В его поддержку проголосовал 331 парламентарий из 577.

В четверг Барнье подал прошение об отставке, и Макрон его принял. Правительство Франции распустили впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны.

Оппозиция немедленно призвала к отставке самого Макрона. Он при этом неоднократно заявлял, что не намерен уходить с поста президента.