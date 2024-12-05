Во Франции левая оппозиция требует отставки Макрона

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Левая оппозиция в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции потребовала отставки президента республики Эмманюэля Макрона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«В возникновении хаоса виноваты не мы, а Эмманюэль Макрон, который правит страной 7 лет. Необходимы досрочные президентские выборы», - заявила глава фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано, выступая после вотума недоверия правительству Мишеля Барнье.

Незадолго до результатов голосования Макрон вернулся в Париж из Саудовской Аравии, где он находился с трехдневным визитом.

Национальное собрание в среду приняло резолюцию о недоверии кабинету Барнье из-за принятия социальных разделов государственного бюджета на 2025 год в обход парламента. «За» проголосовал 331 депутат. Теперь премьер должен подать в отставку.

Отметим, премьер-министр Франции подал в отставку.