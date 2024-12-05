Премьер-министр Франции подаст заявление об отставке

По данным Le Figaro, это произойдет утром 5 декабря

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Премьер-министр Франции Мишель Барнье подаст заявление об отставке с утра 5 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«Мишеля Барнье в четверг утром ожидают в Елисейском дворце, чтобы он официально вручил прошение об отставке», — говорится в публикации Le Figaro со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Отмечается, что против премьер-министра проголосовал 331 депутат, что значительно превысило требуемые 289 голосов, которые бы позволили потребовать прекращение работы правительства Барнье.

Ранее, 2 декабря, глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал французскому правительству вотум недоверия, если «не произойдет чудо». Он признался, что не надеется на это после сознательного игнорирования со стороны властей на протяжении нескольких месяцев.

Ранее, в Южной Корее старшие помощники президента Юн Сок Ёля заявили об отставке из-за объявления военного положения. Позже министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и ушел в отставку.