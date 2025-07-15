Казахстанский стрелок Максим Почивалов одержал победу на международном турнире GREEN CUP, проходящем в городе Тоди (Италия), сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Он завоевал золотую медаль в дисциплине «скит» среди юниоров, продемонстрировав уверенное выступление, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

Кроме того, сборная Казахстана примет участие в дисциплине «трап», командных соревнованиях и индивидуальных дисциплинах.

В турнире участвуют свыше 400 спортсменов из 33 стран. Казахстан представлен 36 стрелками, отметили в НОК.

Соревнования продлятся до 21 июля.