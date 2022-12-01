Марат Султангазиев продолжит работать акимом Алматинской области

Соответствующий указ подписал президент РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Султангазиева Марата Елеусизовича акимом Алматинской области», - говорится в тексте указа.

Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц Налогового отдела.

С 1998-2001 год работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста – главного налогового инспектора Налогового комитета по Алматы.

В 2001–2010 годы продолжил работу в Налоговом комитете по городу Алматы, работал заместителем начальника Налогового департамента по Алматы.

В 2010–2012 годы занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.

В 2012–2014 годы — заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

В 2014–2017 годы — руководитель Департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С октября 2018 по май 2021 года работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С мая 2021 года занимал должность вице-министра, а с января 2022 – первого вице-министра финансов РК.

В июне 2022 года стал акимом Алматинской области, за его кандидатуру проголосовали 129 из 188 депутатов маслихатов.