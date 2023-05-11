Автомобиль журналиста поджег неизвестный в Атырау

Скриншот с видео t.me/ulysmediatg

«Машину я оставил в проулке. В 00:00 я выходил, и всё было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошел в 02:24, что-то сделал на капоте, а потом раздается взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели ее отогнать», – рассказал журналист.

Виктор Сутягин работает собственным корреспондентом МИА «Казинформ» в Атырау.