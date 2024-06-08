Машины скорой помощи оснащают видеокамерами

Их монтируют, направляя на водителя, лобовое стекло, салон и заднюю часть спецтранспорта. Аппаратура будет фиксировать все, что происходит внутри и снаружи автомобиля. Видеооборудованием уже оснастили более 30 машин. До конца июня планируется установить камеры еще в 80 автомобилях скорой помощи, которые обслуживают население в Караганде, Темиртау, Сарани, Шахтинске, Абае, Балхаше и в районах.

Сигнал с видеокамер будет поступать в Центр оперативного управления департамента полиции и в диспетчерскую службу скорой помощи. Это позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации, которые могут возникнуть во время выезда бригады медиков на вызовы.

Отметим, что сделать работу бригад скорой помощи более безопасной решили после январского нападения на водителя неотложки Торегали Бериккалиулы. 36-летний карагандинец Нурболат Дакебаев нанес ему несколько ударов за то, что спецмашина перегородила дорогу. В результате пострадавшего гос­питализировали с сотрясением мозга, переломом носа, ребер и гематомой глаза. Сейчас по этому делу идет суд. Нападавшего обвиняют в хулиганстве и требуют взыскать с него компенсацию вреда в пять миллионов тенге.