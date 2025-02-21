Маску поручили быстро завершить создание «Борта номер один»

США,Авиация
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Трамп «уполномочил» Илона Маска принять меры, чтобы заставить аэрокосмическую компанию прекратить тянуть время

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Президент США Дональд Трамп недоволен специалистами компании Boeing, которые должны были поставить два новых президентских самолета «Борт номер один» (Air Force One) к концу срока его предшественника Джо Байдена, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Технологический миллиардер Илон Маск уверен, что новые авиалайнеры можно запустить в производство, сократив время, необходимое для летных испытаний самолетов, а также снизив допуск к секретной информации, необходимой для работы над новыми самолетами, которые оснащены множеством систем для защиты президента.

Напомним, Трамп заказал новые самолеты в 2018 году в рамках контракта на сумму 3,9 миллиарда долларов. Авиалайнеры должны были подняться в небо к концу 2024-го, но этого так и не произошло.

Boeing, отставшая от графика на 3 года, намекнула, что, скорее всего, не сможет закончить строительство президентских самолетов до конца второго срока Трампа.

В мае 2024 года самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды. 

#Трамп #Маск #Boeing

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