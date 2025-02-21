Маску поручили быстро завершить создание «Борта номер один»

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Президент США Дональд Трамп недоволен специалистами компании Boeing, которые должны были поставить два новых президентских самолета «Борт номер один» (Air Force One) к концу срока его предшественника Джо Байдена, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Технологический миллиардер Илон Маск уверен, что новые авиалайнеры можно запустить в производство, сократив время, необходимое для летных испытаний самолетов, а также снизив допуск к секретной информации, необходимой для работы над новыми самолетами, которые оснащены множеством систем для защиты президента.

Напомним, Трамп заказал новые самолеты в 2018 году в рамках контракта на сумму 3,9 миллиарда долларов. Авиалайнеры должны были подняться в небо к концу 2024-го, но этого так и не произошло.

Boeing, отставшая от графика на 3 года, намекнула, что, скорее всего, не сможет закончить строительство президентских самолетов до конца второго срока Трампа.

В мае 2024 года самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды.