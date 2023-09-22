Массовая драка произошла в очереди за новым iPhone 15 в Дубае

Lifestyle
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Толпа покупателей iPhone 15 устроила драку в очереди в торговом центре в Дубае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Фото: А.Аманжолова

В торговом центре Dubai Mall в Дубае произошла массовая драка между покупателями новых iPhone 15. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

В одном из самых крупных торгово-развлекательных центров в мире, расположенном в Дубае, ожидающие своей очереди покупатели новых смартфонов iPhone 15 устроили драку. Сотни человек простояли в торговом центре двое суток, чтобы купить новинку. Однако, когда открыли продажи, некоторые из них попытались прорваться к входу, не соблюдая порядок. Это вызвало конфликт с охранниками торгового центра, которые пытались предотвратить давку.

Информации о пострадавших и результатах драки не поступало.

Линейка iPhone 15 была представлена 12 сентября. Официальный старт продаж во всем мире состоялся в пятницу 22 сентября. Модельный ряд включает в себя iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Последние две модели получили совершенно новый флагманский чип Apple A17 Pro, титановый корпус. Основное отличие в базовой версии заключается в появлении выреза под фронтальную камеру и сканер лица Dynamic Island.

#драка #ОАЭ #DubaiMall #Дубаи #iPhone15

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