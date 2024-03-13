Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео

Скриншот видео: Instagram ekaraganda.kz

По сообщению источника, из-за праздничного ажиотажа все места в заведении были заняты. В какой-то момент вспыхнула драка. В ней приняли участие больше десятка человек, причем как мужчины, так и женщины.

Кто-то из посетителей, не принимавших участие в драке, снял всё на видео. В ролике видно, как карагандинцы, не желающие встревать в драку, спешно покидают заведение.



В ход пошли как кулаки, так мебель и посуда. Один из участников драки схватил массивный стул и пытался ударить им противника.



Администрация заведения была вынуждена вызвать полицию. Прибывший наряд разнял дерущихся. Все участники драки были установлены и задержаны.



Полицейские завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас медики проводят экспертизы, чтобы установить характер травм, которые получили люди.