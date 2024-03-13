Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео

Инцидент произошел в международный женский день 8 Марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой Instagram-паблик ekaraganda.kz
По сообщению источника, из-за праздничного ажиотажа все места в заведении были заняты. В какой-то момент вспыхнула драка. В ней приняли участие больше десятка человек, причем как мужчины, так и женщины.
Кто-то из посетителей, не принимавших участие в драке, снял всё на видео. В ролике видно, как карагандинцы, не желающие встревать в драку, спешно покидают заведение.
В ход пошли как кулаки, так мебель и посуда. Один из участников драки схватил массивный стул и пытался ударить им противника.
Администрация заведения была вынуждена вызвать полицию. Прибывший наряд разнял дерущихся. Все участники драки были установлены и задержаны.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас медики проводят экспертизы, чтобы установить характер травм, которые получили люди.
«Прибывшим нарядом полиции нарушение правопорядка было пресечено. Все участники инцидента установлены и задержаны. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам расследования будет принято процессуальное решение», - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.