Массовая посевная кампания в Казахстане начнется во второй декаде мая

Для диверсификации сельхозкультур сократятся посевные площади под пшеницу, площади под масличные, наоборот, увеличатся, передает Kazpravda.kz

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Посевные работы уже ведутся в некоторых регионах нашей страны, засеяно 1,5 млн га, массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая, сообщили в Минсельхозе.

По данным акиматов областей, в текущем году общая посевная площадь составит 23,8 млн га.

Согласно поручению главы государства по диверсификации сельскохозяйственных культур, посевные площади пшеницы, по сравнению с прошлым годом сократятся на 426 тыс. га и составят 13,3 млн га (2023 год – 13,7 млн. га).

В то же время, планируется увеличение площадей масличных культур на 373 тыс. га и кормовых культур на 66 тыс. га.

В рамках поручения также ведется работа по сокращению водоемких культур, прогнозируется уменьшение площадей хлопчатника на 16 тыс. га (с 116 тыс. га до 100 тыс. га), риса на 12 тыс. га (с 100,3 тыс. га до 88,3 тыс. га).

Одним из основных факторов успешного проведения полевых работ является внесение минеральных удобрений. План на текущий год составляет 1,5 млн тонн, из которых 900 тыс. тонн приходится на продукцию отечественных заводов.

На сегодняшний день аграриям отгружено всего 453 тыс. тонн удобрений, что составляет только 30% от плана на 2024 год.

Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях в наличии имеется 150 тыс. тракторов, порядка 5 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 76 тыс. сеялок, 219 тыс. почвообрабатывающих орудий. На сегодняшний день по информации регионов готовность техники составляет порядка 98%, к началу массовых посевных работ данная техника будет готова на 100%.

Льготное финансирование весенне-полевых работ в текущем году составит 580 млрд тенге, из которых 400 млрд тенге – это дополнительный объем заемных средств под чистые 5% годовых для аграриев, по механизму прямого субсидирования финансовых институтов.