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Массовая вакцинация от COVID-19 набирает обороты в Нур-Султане
Массовая вакцинация населения от COVID-19 набирает обороты в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.    

В Нур-Султане с апреля началась массовая вакцинация жителей столицы, граждан из других регионов страны, а также иностранцев, имеющих вид на жительство, работающих и проживающих на территории РК. С начала апреля провакцинировано порядка 47 тысяч человек. 

Для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова количество прививочных пунктов увеличено с 36 до 100, время работы – с 08:00 до 24:00 часов для организаций ПСМП, с 10:00 до 22:00 часов – для ТРЦ. Организованы прививочные зоны в двух крупных ТРЦ города – Mega Silk Way и "Хан Шатыр".

Так, за недельный прием вакцинацию в ТРЦ Mega Silk Way прошли более 1700 человек.

Массово прививать граждан второй торгово-развлекательный центр – "Хан Шатыр" – начал 19 апреля.

В ближайшее время такие пункты откроются и в ТРЦ "Керуен" и в комплексе "Абу-Даби Плаза".

В случае необходимости пункты вакцинации будут открыты также в гостиницах города.

Ввиду высокой активности населения в получении вакцины против COVID-19 Управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов. Количество желающих получить вакцину от COVID-19 в различных предприятиях достигает 1000 человек.

Всего по городу провакцинировано уже около 60 тысяч человек.

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