В Астане 20 апреля состоится массовый забег в честь открытия летнего сезона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Забег состоится 20 апреля в столичном Ботаническом саду со стороны улицы Орынбор.

Общая дистанция гонки составит 4 км. Регистрация участников будет проходить в день проведения мероприятия с 07:30 до 09:00 утра. Начало – в 9:00.

В то время, когда количество участников достигнет 1000 человек, регистрация закроется. Всем участникам будут вручены памятные медали, также планируется розыгрыш ценных призов.