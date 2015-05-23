Мастерство и сила воли Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

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Напомним: 9 мая в Болгарии он провел с аргентинцем Гектором Роландо Гузманом бой, потребовавший огромного напряжения сил. Как физических, так и духовных. «За ошибку во втором раунде соперник крепко наказал меня, отправив в нокдаун. Но я подумал: ведь я – мужчина. Встал и продолжил бой», – рассказал Жанат землякам, устроившим ему торжественную встречу на железнодорожном вокзале. Дальнейшее им было известно: проявив силу воли, Жакиянов переломил-таки исход 12-раундового поединка в свою пользу. Триумф он посвятил ветеранам Великой Отечественной войны и 70-летию Победы.

Дома Жанат обнял жену и наконец увидел дочурку, родившуюся во время его отсутствия. Теперь – отдых в кругу семьи, а в сентябре атлет намерен вернуться на профессиональный ринг. Сейчас, по мнению специалистов, он находится на пике спортивной карьеры: в 31 год имеет за плечами 26 боев, из которых проиграл лишь один, остальные закончил победно, причем в 18 случаях – досрочно.

Помимо только что завоеванного, имеет в послужном списке титулы чемпиона Европы по профессиональному боксу по версии EBU, титул WBC Eurasia Pacific Boxing Council. На следую­щем этапе намерен побороться за звание чемпиона мира.

Сложность тут в том, что занимать в рейтинге первую-третью позиции нравится всем, а потому «вытащить» действующих чемпионов на поединок – задача не из легких, лишний раз рисковать никому не хочется. «Именно над этим сейчас работают мои промоутеры, – говорит Жанат. – Бой будет либо с дейст­вующим чемпионом мира по версии WBC японцем Шинсуке Яманаки, либо против британца Джеймса Макдональдса, действующего чемпиона мира по версии WBA. Я готов, чувствую себя прекрасно».