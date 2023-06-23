Маулен Ашимбаев встретился с митрополитом Александром

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с митрополитом астанайским и казахстанским Александром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Ашимбаев отметил, что исторически православное христианство играет заметную роль в духовной жизни Казахстана. Члены православной общины активно участвуют в общественной жизни страны, вносят значительный вклад в укрепление единства казахстанского народа, межрелигиозного согласия и мира.

Председатель Сената напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента проведения первого съезда лидеров мировых и традиционных религий и подчеркнул, что 11 октября в Астане планируется проведение юбилейного заседания секретариата съезда.

Важным событием заседания станет рассмотрение концепции развития съезда на 2023-2033 годы, работа над проектом которой ведется по поручению главы государства.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по поводу дальнейшей активизации духовной дипломатии и участия религиозных лидеров в содействии решению современных проблем и вызовов, добавили в пресс-службе.