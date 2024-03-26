Маулен Ашимбаев встретился с сенатором Конгресса США

Фото: пресс--служба Сената

На повестке дня - вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Сената, в ходе беседы было отмечено, что регулярный межгосударственный политический диалог на высшем уровне способствует развитию казахстанско-американских взаимоотношений.

Отметим, в сентябре прошлого года президенты двух стран Касым-Жомарт Токаев и Джо Байден встретились в рамках участия в саммите С5+1 на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В феврале прошлого года состоялся официальный визит государственного секретаря Энтони Блинкена в Казахстан.

Особое внимание было также уделено динамике многостороннего и межпарламентского взаимодействий.

«Президенты наших стран определяют стратегические приоритеты и повестку в наших отношениях и делают многое для укрепления и развития казахстанско-американских отношений. Установлен интенсивный политический диалог, активно развивается торгово-экономическое взаимодействие, действует обширная договорно-правовая база. Высокая планка тесного взаимодействия, установленная лидерами двух государств, должна поддерживаться и в других сферах, в том числе по линии законодательных органов», - сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Кроме того, собеседники обсудили взаимодействие парламентариев по линии торгово-экономического сотрудничества и другие вопросы.

Спикер Сената также ознакомил собеседника с проводимой парламентом работой по законодательному обеспечению реформ, инициированных главой государства, а также ходом реализации концепции Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Со своей стороны, Стив Дэйнс высоко оценил результаты комплексных преобразований. В частности, сенатор отметил эффективность мер по развитию демократии в Казахстане, переходу к новой экономической модели, развитию духовной дипломатии, а также обозначил приверженность активизации совместной работы.