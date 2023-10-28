Маулен Ашимбаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров

Спикер Сената выразил уверенность, что виновные понесут ответственность и подобные трагические события никогда больше не повторятся, передает Kazpravda.kz

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"Чрезвычайное происшествие, произошедшее на шахте имени Костенко в Карагандинской области, потрясло всех нас. Выражаем соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате аварии. Мы также желаем скорейшего выздоровления раненым горнякам", – написал Маулен Ашимбаев на своей странице в фейсбуке.

Он напомнил, что глава государства взял ситуацию под свой непосредственный контроль и поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров; для выяснения обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия и начата соответствующая работа.

Кроме того, президент страны поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

"Мы уверены, что принятые меры принесут результат, а виновные будут привлечены к ответственности. Надеемся, что подобные трагические события никогда больше не повторятся", – отметил спикер Сената.

Сегодня в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана, в результате чего погиб 21 горняк.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".