Число погибших на шахте имени Костенко достигло 21 человека

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Продолжаются поисково-спасательные работы на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау".

"На поверхность из 252 шахтёров вывели 208, восемнадцать из них обратились за медицинской помощью. В шахте остаются 23 горняка. Тела 21 шахтера обнаружены", – говорится в сообщении АО "АрселорМиттал Темиртау".

В связи с происшествием на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии: (8-7172) 70-41-08, (8-7212) 51-72-23, 49-72-70.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".