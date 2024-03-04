Майкаин: ЧП и перспективы

Напомним: 4 января текущего года ночью в АО «Майкаинзолото» на месте неработающей шахты произошел обвал грунта. Он образовал циклопических размеров воронку, куда провалился спецавтобус вместе с водителем и тремя спасателями.

Сразу же была создана комиссия, начались работы по поиску автотранспорта с людьми. Ведь в любой момент могли произойти новые обвалы как боковых стенок, так и на днище. Поэтому все делалось осторожно, чтобы не спровоцировать подвижку пород. В провал спускали на тросах мини-экскаваторы, вручную, отбойными молотками разбивали глыбы породы. С края обрыва вниз спасатели начали прокладывать наклонный спуск, расширяя его и соз­давая площадки для тяжелой техники.

В первые сутки удалось найти тела двух спасателей, каким-то образом оказавшихся вне автобуса. Остальных, погребенных грунтом, не смогли обнаружить до сих пор. Поиски погибших пришлось прекратить, так как возникла реальная опасность того, что в любой момент может произойти новое ЧП. И это при том, что с начала поисково-спасательных работ на руднике АО «Майкаинзолото» МЧС РК, ДЧС Павлодарской области и Ассоциация аварийно-спасательных служб регулярно консультировались с международными специалистами.

Как сообщили в МЧС РК, «отзывы зарубежных специалистов на действия спасателей Казахстана положительные. Отмечен колоссальный объем проведенных работ с привлечением максимальных сил и средств, которые можно было использовать при имеющихся характеристиках пород. Все привлеченные международные эксперты отмечают дальнейший риск проведения работ, так как они на объекте осложняются крайне нестабильным состоянием вмещающих пород, постоянным их осыпанием с откосов воронки, возможными пустотами».

Одновременно со штабом по ликвидации ЧС на месте работала и комиссия МЧС РК. Ею для объективного расследования и определения причин несчастного случая были привлечены четыре экспертные организации.

…За минувшие дни с момента ЧП прошли похороны двух погибших спасателей, их семьям выплатили компенсации и предоставили ряд льгот. Но ситуация на месте провала держит в напряжении весь поселок горняков и коллектив АО «Майкаинзолото». Хотя ее, вроде бы, должны были разрядить в какой-то мере обнародованные выводы комиссии, которая расследовала происшествие.

В документах отмечается: «Комиссия пришла к выводу, что причинами группового несчастного случая вследствие обрушения горной массы в отработанное пространство стали неудовлетворительная организация производства работ; не проводимый должным образом производственный контроль над безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО «Майкаинзолото»; отсутствие должного контроля над процессом обрушения из выработок при отработке блоков...»

И далее: «Комиссией установлены семь ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю. Согласно трудовому законодательству, материалы расследования переданы в правоохранительные органы».

…Таковы выводы. На что генеральный директор акционерного общества Куаныш Ботин (тоже член комиссии) выразил письменно «особое мнение», где привел аргументы, опровергающие обвинения. И его можно понять. Сразу семь выше­упомянутых специалистов попадают под статьи Уголовного кодекса РК, и степень их вины решат следствие и суд.

Руководитель «Майкаинзолото» направил в адрес Комитета промышленной безопасности МЧС РК дополнительно жалобу (ЗТ-2024-02995541) на акт расследования аварии (обрушения верхнего грунтового слоя). В этом документе он просит, приведя свои доводы, проигнорированные членами комиссии, «отменить ее акт расследования аварии, поручив его комиссии в новом составе». На это, как сообщили на днях в «Майкаинзолото», получен фактический отказ.

Об этом гласит ответ МЧС РК от 30.01.2024 года на «особое мнение». Приведу выдержку из него: «Соглас­но пункту 2 Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, все горные и геологоразведочные работы ведутся на основании проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта и плана горных работ» (Далее – Правила).

То есть, говоря упрощенно, все должно было исполняться по проекту. А это, как утверждают в АО, и делалось горняками. В доказательство прилагается вся проектная и другая документация, заверенная печатями и подписями. И актами ежегодной проверки инспекторов по безопасному ведению работ. Тоже с печатями, подписями и без замечаний. При этом горняки говорят, что и проектировщики, и инспекторы подчинялись, а некоторые подчиняются и сейчас МЧС РК. Как и большинство членов комиссии по расследованию аварии на Майкаине.

Доводы, конечно, впечатляют, но это – частное мнение, а позицию государства и законности, повторюсь, предстоит выразить следствию и прокуратуре, которые подключились к расследованию. И здесь, как представляется, важно не только найти виновных, но и сделать выводы, чтобы подобные ЧП больше не возникали на горнодобывающих производствах Казахстана и не приводили к гибели людей.

Это одна сторона трагедии. Другая состоит в том, что в Майкаине в основном проживают граждане, в той или иной степени связанные с градообразующим производством.

В АО «Майкаинзолото» на 3 января 2024 года число работающих составляло 1 012 человек. То есть минимум треть семей Майкаина зависят от благополучия предприятия. Плюс спасательные и другие службы, производства и учреж­дения. Это то, что касается занятости населения, немалая часть которого из-за аварии практически оказалась без работы и полноценной зарплаты.

А еще следует учесть тот факт, что поселок полностью зависим в коммунальной сфере от экономической состоятельности АО. В частности, по теплу. Здесь неоднократно пытались перевести котельную «Майкаинзолото» на содержание бюджета, но сразу возникали проблемы с отоплением.

Предприятие, по словам генерального директора акционерного общества, обеспечивает жителей водой, теплом и системой канализации и в период аварии на водопроводе Экибастуз – Майкаин АО снабжало поселок привозной водой (на момент публикации авария устранена). А также выплачивает в бюджет государства немалые суммы.

К примеру, только за январь – март 2023 года АО перечислило 1 млрд 819 млн 571 тыс. тенге, не считая платежей в местный бюджет. Если брать масштабнее, то суммарно с 2015 по 2022 год показатель отчислений составил 33,79 млрд тенге. В прошлом году отчисления были свыше 8 млрд.

Второй момент – продукция АО «Майкаинзолото». Это предприятие Казахстана из разряда «мал золотник, да дорог». Судите сами. Добывать золотосодержащую руду в Майкаине начали в 1932 году. За весь период, по данным 2020-го, здесь добыто из недр 16,7 млн тонн руды, содержащей 80 тонн золота, 1 240 тонн серебра, 204 тыс. тонн меди, 300 тыс. тонн цинка. Более 13 млн тонн товарной руды переработано на обогатительных фабриках предприятия, а остальная отгружена в качестве золотосодержащих флюсов металлургическим заводам России и Казахстана.

И еще. По состоянию на 1 января 2022 года недра Майкаин «В» содержали 14 628 тыс. тонн руды балансовых запасов и 7 184 тыс. тонн руды забалансовых запасов. Балансовое содержание золота составляет 38 080 килограммов, серебра – 586,3 тонны, меди – 173,8 тыс. тонн, цинка – 290,9 тыс. тонн. То есть овчинка стоит выделки. А еще имеются так называемые «хвосты» (руда после первичной переработки), где есть драгоценные и другие металлы, которые ныне научились извлекать.

…Так что производство должно продолжать функционировать. И здесь видится такой вариант решения проблемы. Когда в позапрошлом году в соседнем Экибас­тузе случилось большое ЧП на местной ТЭЦ и тепловых сетях, к восстановлению объектов (а на тот момент это была собственность частной компании) подключились многие области Казахстана. Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр и аким области Асаин Байханов чуть ли не прописались в городе, курируя ход ремонтно-восстановительных работ и решая текущие проблемы.

Так, может быть, такая методика должна быть принята и по Майкаину и его градообразующему предприятию? Страна должна быть заинтересована в благополучии поселка горняков и пополнении золотого запаса. Этого ждут от Правительства и в поселке, и в АО «Майкаинзолото», которое, надеясь на перспективу, пригласило специализированную фирму, в настоящее время обследующую шахту на предмет безопасности дальнейшего ведения работ и добычи руды.