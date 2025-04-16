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Как отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, необходимость отдельного закона была связана с отсутствием ряда норм по регулированию инвестиционной активности эндаумент-фондов, прав собственности вкладчиков на целевые вклады в эндаумент-фонды, контроля рисков за их целевым использованием и др.

«По своей природе эндаумент-фонды совмещают благотворительность с функциями инвестфондов, поэтому нужен был отдельный закон. Это общая практика для всех стран с успешными эндаумент-фондами», — отметил министр.

Сегодня в Казахстане действуют 22 эндаумент-фонда, из них 15 — в сфере образования с капитализацией в среднем менее 1 млрд тенге.

Законопроект направлен на решение базовых вопросов по трем направлениям - уточнение и систематизация базовых понятий, конкретизация механизмов работы эндаумент-фондов и определение мер стимулирования развития эндаумент-фондов.

Как отметил Саясат Нурбек, за основу был взят типовой закон США (Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act, 2006, USA) и российский закон о фондах целевого капитала 2006 года, а также опыт Австралии, Франции, Сингапура.

В ходе обсуждения в рабочей группе был внесен ряд уточнений и изменений. Так, пересмотрены цели финансирования за счет эндаументов с объектов меценатской деятельности на реализацию благотворительной программы эндаумент-фонда (целевого капитала), предлагаемой выгодополучателем. Также определены направления использования инвестиционного дохода: образование, наука и инновационная деятельности, массовый спорт, лекарственное обеспечение и оказание медицинских услуг, социальная защита населения.

Кроме того, снижен порог обязательной передачи финансовых активов в доверительное управление - с 15 000 до 10 000 МРП, а также установлен 3-месячный срок на их передачу. Также снижены лимиты на административно-управленческие расходы фонда: с 30% до 15% от инвестиционного дохода и в случае отрицательного инвестиционного дохода с 1% до 0,5% от средней стоимости активов.