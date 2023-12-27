Мажилис принял поправки в законодательство по вопросам использования пастбищ

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании принял поправки в законодательство по вопросам использования пастбищ, разработанные депутатами Парламента для совершенствования действующего законодательства в сфере управления и использования пастбищ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, законопроектом предлагается ужесточить критерий неиспользования пастбищ путем увеличения количества сельскохозяйственных животных, необходимых для выпаса, с 20% до 50% от нормы нагрузки, установить запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельскохозяйственных угодий, наделить уполномоченный орган компетенцией по разработке и утверждению типового плана, который будет служить ориентиром для местных исполнительных органов.

Также законом вводится понятие «общественные пастбища» и обязанность лесных учреждений ежегодно предоставлять в акиматы районов сведения о пастбищных угодьях государственного лесного фонда и субсидировать затраты на проведение коренного и поверхностного улучшения пастбищ и по их обводнению и др.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесен ряд поправок, направленный на уточнение и дополнение основных положений законопроекта и усиления целей его разработки. Так, для выработки комплексного подхода по предоставлению и использованию пастбищ предусматривается разработка и принятие уполномоченным органом и акиматами областей планов мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, их обводнению, по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры. Реализация указанных мероприятий будет закреплена за местными исполнительными органами нижестоящего уровня.

Кроме того, вводится резервирование и предоставление пастбищ, в том числе общественных, в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья в соответствии с планом. При этом, за реализацией плана будет осуществляться постоянный мониторинг, акиматы будут ежегодно отчитываться перед органами местного самоуправления (сходом местного сообщества) о ходе его реализации.

Депутаты исключили норму по получению земельных участков для отгонного животноводства и для выпаса скота населения на праве временного безвозмездного землепользования сроком до 5 лет. Действующая норма позволяла предоставлять пастбища отдельным лицам и организованным хозяйствам вне конкурса, тем самым лишая сельчан возможности использовать их под общественные нужды.  

Вместе с тем, для стимулирования развития сельскохозяйственной кооперации предлагается при участии кооперативов в конкурсах для получения сельхозземель, в том числе пастбищ, предусмотреть преимущество в виде присвоения дополнительных баллов к их конкурсным предложениям.

Также предлагаются поправки, направленные на уточнение понятийного аппарата, вопросов финансирования мероприятий по восстановлению и улучшению состояния пастбищ за счет бюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, обязанностей собственников и землепользователей по использованию пастбищ.

#мажилис #поправки #закон #пастбища

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