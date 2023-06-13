Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами

Общество
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Елена Ульянкина, Карагандинская область

«Когда вы прекратите относиться к нам как к банановой республике?» – такой вопрос задали мажилисмены акционерам компании «АрселорМиттал Темиртау». В конце прошлой недели они в ходе рабочей поездки побывали на металлургическом комбинате. Здесь народные избранники посетили аглопроизводство, увидели огромную доменную печь и ощутили на себе «бодрящий аромат» сероводорода.

фото пресс-службы АО «АрселорМиттал Темиртау»

Депутаты оказались потрясены представшими перед их взором индустриальными пейзажами. К слову, мажилисмен Сергей Пономарев даже назвал Карметкомбинат «коптящей жемчужиной в бриллиантовой короне промышленности Казахстана».

Надо сказать, что арселоровцы поберегли мажилисменов и их дорогие костюмы. Всем заранее выдали белые каски и защитные темно-синие накидки. Некоторые даже надели маски. Видимо, боя­лись отравиться тем воздухом, которым каждый день дышат жители города Темиртау.

А еще народным избранникам показали электрофильтры, установленные на агломашине № 5. Они, судя по показаниям датчиков, свою функцию выполняют. Однако депутаты приборам не поверили.

– Находясь на комбинате, мы увидели, как он коптит, – отметил Сергей Пономарев. – Существует экологическая проблема. Я говорю в первую очередь о коксохимическом производстве. За 30 лет работы капитальных ремонтов коксовых батарей не производилось. Их техобслуживание не выполнялось в полном объеме. Реконструкция системы газо­очистки перенесена на 2025 год. У меня вопрос: когда «АрселорМиттал Темиртау» выполнит взятые на себя обязательства по снижению выбросов?

Этот вопрос депутат задал не во время экскурсии по предприя­тию, а сидя в конференц-зале – за «круглым столом» вместе с руководителями компании – владельца Карметкомбината и чиновниками.

– Мы планируем снизить валовые выбросы на 53% до 2030  года, – принялся отвечать технический директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Константин Цимбал. – Собираемся установить и ввести в эксплуатацию новые электрофильтры. Делаем ремонт и модернизацию на котлах ТЭЦ с очисткой газа. Кроме того, будем переходить на природный газ. Но пока этот вопрос «завис». В прошлом году был разорван контракт с компанией, с которой имели договоренность о транспортировке газа. Теперь ищем варианты.

Информацию о том, что выбросы металлургического комбината снижаются, подтвердил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов. Он даже назвал цифры. За три года объем вредных веществ, которые попадают в воздух, сократился с 335 тыс. до 210 тыс. тонн, то есть на 37%. Однако сверхнормативные выбросы все равно случаются. За них департамент экологии штрафует предприятие. Общая сумма уже перевалила за 5 млрд тенге. Но штрафы еще не оплачены. Компания «АрселорМиттал Темиртау» оспаривает их в судах.

Еще один неудобный вопрос задал депутат Арман Калыков. Он касался несчастных случаев на производстве и инвестиций в промбезопасность.

– Мы обедали в вашей столовой. Кстати, там очень вкус­но готовят, – начал издалека мажилисмен. – К нам подошли ваши работники и сказали: «Вы надоели! Зачем каждый день к нам приезжаете?» Я думаю, это вопрос акционеров к нам. Они просто постеснялись напрямую спросить. Отвечаю: мы приезжаем затем, что у вас много проблем. Не только экономических и экологических, но и социальных. За то время, в течение которого предприятие находится в руках инвестора, у вас погибло более 160 человек.

Технический директор АО «АрселорМиттал Темиртау» в свою очередь заметил: мол, компания вкладывает большие суммы в техническое перевооружение комбината и заботится о промышленной безопасности. В нынешнем году на эти цели выделено около 600 млн долларов.

Затронули мажилисмены и тему подготовки к отопительному сезону Темиртауской ТЭЦ-2, которая тоже принадлежит АО «АрселорМиттал Темиртау». Нынешней зимой из-за частых аварий на станции в городе был серьезный недотоп. В течение 114 дней ТЭЦ-2 подавала потребителям теплоноситель, температура которого оказывалась ниже нормы. Недогрев доходил до 25 градусов.

– Когда на ТЭЦ-2 будет достроен седьмой котел? – спросил депутат Бауржан Смагулов.

– Проблема в том, что подрядчик не может мобилизовать долж­ное количество ремонтников, чтобы ускорить выполнение работ по котлу № 7, – сообщил технический директор АО «АрселорМиттал Темиртау». – Поэтому мы сняли две бригады с нашей ТЭЦ-ПВС и переместили их на ТЭЦ-2. В планах – до конца года ввести в работу седьмой котел.

Пожаловался он и на качество казахстанского угля.

– Мы приехали не для того, чтобы вас критиковать, – резюмировал председатель Комитета по вопросам экологии и недропользования Мажилиса Парламента Едил Жанбыршин. – Нам надо вместе решать проблемные вопросы. Потому что в Темиртау живут люди, наши избиратели. А Карметкомбинат – огромное предприятие, деятельность которого отражается на экономике всей страны.

#уголь #ТЭЦ #Темиртау #экология #выбросы

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