Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
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Елена Ульянкина, Карагандинская область
«Когда вы прекратите относиться к нам как к банановой республике?» – такой вопрос задали мажилисмены акционерам компании «АрселорМиттал Темиртау». В конце прошлой недели они в ходе рабочей поездки побывали на металлургическом комбинате. Здесь народные избранники посетили аглопроизводство, увидели огромную доменную печь и ощутили на себе «бодрящий аромат» сероводорода.