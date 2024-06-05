McDonald's лишили права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе

Американская сеть быстрого питания McDonald’s проиграла в борьбе за право использования в Евросоюзе (ЕС) товарного знака Big Mac применительно к версии одноименного бургера с куриными котлетами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

McDonald's Corp. также не сможет использовать этот товарный знак для названия ресторанов.

По данным издания, компания проиграла после жалобы небольшой ирландской сети Superman's, которая пыталась ограничить использование торгового знака со стороны McDonald's в ЕС. По утверждению Superman's, это мешало ее распространению по всей Европе. Ирландская сеть основывалась на том, что схожесть названий может запутать потребителей.

Согласно заявлению суда, McDonald's «не доказала, что оспариваемый товарный знак действительно использовался» для других продуктов, таких как сэндвичи с курицей.

McDonald's зарегистрировала товарный знак Big Mac в Европе в 1996 году в отношении продуктов питания и названий ресторанов. В 2019 году компанию лишили эксклюзивного права на товарный знак соответствии с решением ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO). Тогда представители Supermac’s также указывали, что американская компания регистрирует товарные знаки, однако не использует их, а хранит для «войны с будущими конкурентами».