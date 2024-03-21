Мечты сельчанки

Наша героиня Наталья Осипова никогда не избегала тяжелой работы. Ни в молодости, когда вместе с мужем батрачила на зимовках, ни сейчас, когда в ее хозяйстве четыре десятка коров, которых надо доить и делать из молока сметану, айран да творог. Ей помогают муж и пятеро детей. Большая семья рассчитывает только на свои силы.

Ничего не просила Наталья и у акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, когда ее пригласили на встречу с ним по случаю 8 Марта. А он взял и пообещал подарить скромной сельчанке новый сепаратор. С чего бы это? А все из-за фото­графии Натальи, которую глава региона увидел перед праздничной встречей. На ней она запечатлена на собственной кухне возле старенького советского аппарата, который отделяет сливки от молока.

– Я много лет этой машинкой молоко «кручу», – с улыбкой рассказывает Наталья Осипова. – Мне ее кто-то отдал. Не помню кто именно. Давно это было. Сепаратор иногда барахлит, но ничего, мы справляемся!

В семье Натальи и Виталия три дочери и два сына, они живут в селе Караколь Каркаралинского района. Их вполне можно назвать особенными. Это единственная русская семья на всю округу. Но при этом она, как и все по соседству, живет по казахским традициям. Глава семьи и дети бойко разговаривают на государственном языке, а Наталья с трудом общается по-русски. Казахский для этих людей со светлыми волосами и голубыми глазами – родной.

– Раньше я жила в селе Егиндыбулак у бабушки. Ходила в садик вместе с детьми из семей казахов, там и стала лепетать наравне с ними, – продолжает наша героиня. – А русскому меня научила бабушка. Я все понимаю, но говорить мне сложно. Не то что по-казахски.

Окончив школу, Наталья вы­шла замуж и вместе с супругом уехала на заработки. Кочевали по зимовкам. Виталий, с детства привыкший к труду чабана, пас хозяйский скот, а жена ему помогала и вела хозяйство. Когда Наталья забеременела, супруги решили покончить с кочевым образом жизни и осели в ауле Караколь. Там у Виталия был отчий дом. Сначала супруги жили в нем, а потом, когда подвернулся удобный случай, переехали. На скопленные деньги удалось купить дом в Караколе, где семья живет до сих пор.

– Мы приехали сюда с одной китайской клетчатой сумкой, – вспоминает Наталья. – У нас ничего не было. Тяжело приходилось. Муж трудился по найму, постоянной работы у него не было. Приходилось сараи чис­тить, скот пасти, металлолом собирать… Всякое бывало. А один раз с мужем за работу расплатились козой. Мы ее резать не стали. Кормили. А потом она принесла козленка. Мы подумали и решили разводить коз.

Потом Наталья с мужем купили вторую козу. Позже в их сарае поселилась корова. А спустя несколько лет супругам удалось накопить на лошадь. Она стала долгожданной помощницей по хозяйству. Скот приобретали не только на те деньги, что заработали, но и на пособия, которые государство платило за рождение детей. Сейчас у многодетной семьи целое хозяйство – около сорока коров, лошади, козы и стадо овец.

Помощников со стороны они не нанимают – справляются сами. Рабочих рук хватает. Виталий пасет скот. Наталья с дочерьми ухаживает за коровами и козами, доит их и готовит молочные продукты – по большей части для себя. Покупают их нечасто. В ауле молочный товар непопулярный. Здесь айран, курт и сметана есть на каждом дастархане.

Наталья думает о собственной молочной ферме, но пока не решается. Куда потом молоко сдавать? Приемного пункта в округе нет. Да и молоковозы, которые обычно колесят по аулам, в Караколь не заезжают.

– Моя большая мечта – открыть свою ферму, – делится с коррес­пондентом «Казправды» Наталья. – Только на это много денег надо. Конечно, можно взять у государства грант или кредит. Аким области говорил, что есть программы поддержки предпринимателей на селе. Но я боюсь. Страшно брать чужие деньги. Лучше жить своим трудом.

А еще у нашей героини есть мечта поменьше. Она хочет при­обрести трактор, но тоже не имеет возможности. Спецмашина нужна, чтобы заготавливать сено для скота. Пока что муж Натальи вынужден покупать его и привозить в аул, тратя приличные суммы. У многодетной семьи, сами понимаете, лишних денег не бывает.

...Добавим, что аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сдержал свое слово. Наталье Осиповой привезли и вручили новый современный сепаратор. Он стал подарком трудолюбивой сельчанке на Наурыз.