Медеплавильный завод стоимостью $1 млрд запустят в Казахстане
139
Об этом на расширенном заседании правительства с участием главы государства сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz
По его словам, мощность предприятия позволит перерабатывать практически весь экспортируемый медный концентрат.
«АО «Qarmet», проведя модернизацию предприятия, намерено увеличить объем выпуска металла высокого передела, в том числе для автомобильной промышленности. Только в прошлом году компанией произведено 25 тыс. тонн легированной стали, используемой при производстве автомашин, бытовой техники и вагоностроении», - сказал премьер-министр РК.