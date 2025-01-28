Медеплавильный завод стоимостью $1 млрд запустят в Казахстане

По его словам, мощность предприятия позволит перерабатывать практически весь экспортируемый медный концентрат.

«АО «Qarmet», проведя модернизацию предприятия, намерено увеличить объем выпуска металла высокого передела, в том числе для автомобильной промышленности. Только в прошлом году компанией произведено 25 тыс. тонн легированной стали, используемой при производстве автомашин, бытовой техники и вагоностроении», - сказал премьер-министр РК.