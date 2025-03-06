Медики скорой помощи готовы к любой ситуации

Это призвание

...Срочный вызов: в Жезказгане произошло ДТП, есть пострадавший. На место выезжает 3-я бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшеров Сергея Жандарова и Аккенже Елубай. За рулем автомобиля – водитель Ерканат Такан. Журналисту «Казправды» разрешили проследовать к месту аварии вместе с медиками.

Приехав, увидели суматоху. Столкновение, к счастью, было не сильным, но пострадал мужчина, который возвращался с рыбалки. Весь его улов разметало по автодороге. Первую помощь стали оказывать тут же. Опытные фельдшеры сразу же определили, что есть переломы ключицы, ребра. Состояние пострадавшего стабильное, но требуется госпитализация. Мужчину погрузили в карету скорой помощи – и вот мы уже едем в больницу.

– В таких случаях действовать надо аккуратно, ведь в горячке люди могут и со сломанным позвоночником ходить, – пояс­няет Сергей Николаевич, фельдшер с 22-летним стажем. – Мы, кстати, очень дружны с полицейскими. Обычно гражданские, очевидцы, в случае серьезных ДТП от вида крови могут упасть в обморок. Поэтому сразу просим помочь сотрудников полиции и ЧС. Так вместе слаженно и работаем.

Для 3-й бригады это первое ДТП сегодня, в основном с утра вызывали к больным с повышенным давлением. А вообще, врачи и фельдшеры скорой – универсалы. Решения они должны принимать быстро. Все им нужно успеть за минуты: и предварительный диагноз поставить, и больного успокоить, и помощь оказать. Вызовов много, работа – в любое время, при любых обстоятельствах.

– Медик скорой – это призвание, – подчеркивает Сергей Жандаров. – Мы работаем ради тяжелых вызовов, но бывают случаи, которые не касаются нашей службы – небольшая температура например. Надо признать, что вокруг много паникеров, приходится объяснять элементарные вещи, но люди не понимают, требуют назначить лечение.

Сотрудники скорой всегда готовы помочь. Бывают и коварные болезни. Например, порой боль в животе, которую люди принимают за приступ панкреа­тита, на самом деле оказывается инфарктом. У него есть свои симптомы: загрудинные боли, бледность кожных покровов, низкое давление. На таких вызовах делают ЭКГ.

Во время моего «дежурства» в паре с опытным фельдшером работала выпускница областного Высшего медицинского колледжа Аккенже Елубай. За полгода работы она успела уже увидеть многое. Из ее наблюдений: самые сложные вызовы – это не ДТП или агрессивные пациенты, а случаи в общественных местах, где вокруг бригады собирается толпа, люди снимают на камеры телефонов происходящее, комментируя ненужными советами. Впрочем, и это нужно пройти, чтобы стать настоящим профи, считает Аккенже, мечтающая позже выучиться на врача.

Высокая квалификация не только у медиков, но и у водителей скорой, которые по праву считаются виртуозами в своем деле. В небольших Жезказгане и Сатпаеве автомобильные пробки тоже случаются, важно уметь лавировать в потоке машин, знать короткие объездные пути. К слову, быстро домчать бригаду до больного – это лишь часть обязанностей. Водители проходят и обучение по оказанию первой медицинской помощи.

– Мы знаем, как правильно транспортировать тяжелобольных, – сообщил водитель первого класса Ерканат Такан. – В скорой я работаю третий год, и мне все нравится. Еще недавно работал вместе с супругой-фельдшером, сейчас она ушла в декрет.

Вызов за вызовом

Помощь людям начинается со звонка на 103 в диспетчерскую. Областная станция скорой помощи ежедневно принимает в среднем до 300 вызовов. Только в Жезказгане ежесуточно бригады обслуживают от 80 до 120 обращений, говорит фельдшер по приему вызовов Карлыгаш Тас­тамбекова.

– Но самым трудным был конец прошлого года. В один день мы поставили своеобразный рекорд – 180 вызовов в сутки, – рассказала она. – Не хватало времени ни на обед, ни на заполнение карт, но справились отлично.

Для шести-семи бригад такая нагрузка – колоссальна. В смену на отдых им удалось выкроить только по полчаса. Однако медики не жаловались, люди тоже относились к сложившейся ситуации с пониманием.

– В эту смену телефоны тоже не умолкают, – продолжила наш разговор Карлыгаш Карсакпаевна. – Вот, например, только что был вызов, женщина кричала в панике: «Умирает! Умирает!» Настолько переволновалась, что даже адрес не могла сообщить. Выяснилось потом, что у ребенка судороги неясной этиологии.

Вызовы в общественные мес­та – это общая проблема всех работников скорой. Как говорит Карлыгаш Тастамбекова, сколько они ни объясняют, многие люди не понимают, что, если вызвал скорую незнакомому человеку на улице, нельзя оставлять его одного до приезда медиков. Это серьезная ответственность, ведь у фельдшеров есть вопросы по состоянию, обстоятельствам. Бывает, что человек, почувствовав себя лучше, просто встает и уходит, а медики ищут его, теряя драгоценное время.

Карлыгаш Карсакпаевна – одна из опытнейших сотрудников станции. Пришла сюда в 1990 году, работала на линии.

– Тогда мне было 25 лет, а сейчас 59 – выезжать уже тяжеловато, – продолжает она. – За 30 лет многое изменилось – и клиника заболеваний, и отношение людей. Когда-то у нас были свои постоянные больные, которые, несмотря на недуг, старались нас приветливо встретить, были благодарны за любую помощь. У нас и сегодня ИИН постоянных пациентов записаны, чтобы не терять время. Но чаще сейчас мы слышим раздражение в голосе: мол, зачем вам эти данные? А ведь все неспроста спрашивается:­ нужно определить категорию срочности вызова, работаем сог­ласно правилам.

Все диспетчеры проходят обу­чение, их учат общаться с абонентами, рассказывают о психологических приемах, чтобы успокоить обратившегося за помощью. Фельдшер по приему вызова Анастасия Жуковская 20 лет работает в скорой, начинала она также фельдшером на линии.

– У нас есть такая шутка: в четыре утра субботы просыпаются те, кто болел неделю, – поделилась она. – Всю рабочую неделю терпят болезненное состояние, а вот с утра в выходные звонят в 103...

Согласитесь, лучше предупредить, чем лечить. Но нежелание ходить по семейным врачам знакомо многим из нас.

– В сложных ситуациях дис­петчер с помощью аудиосопровождения может поддержать пациента до прибытия бригады 103, – продолжает Анастасия Жуковская. – Недавно был случай: мужчина упал, не дышит, бригада срочно выехала. Мы хотели рассказать звонившим, что можно сделать, но они бросили трубку. Практика удержания звонка распространена в больших городах, но у нас приживается плохо. А ведь время бесценно. Пока едет скорая, диспетчер по телефону может пошагово дать рекомендации, как действовать, чтобы спасти жизнь человека.

Пациенты стали и требовательнее: отказываются от помощи молодых фельдшеров, требуют возрастом постарше, поопытнее. Но есть ли разница, если близкому человеку плохо? На скорой нет неподготовленных специа­листов, ребята приходят на практику еще во время учебы в колледже, после трудоустройства стажируются, и новички всегда ездят с наставником, у них есть дипломы, сертификаты.

Кадры на вес золота

КГКП «Областная станция скорой медицинской помощи» области Улытау работает с начала 2023 года. Сегодня на страже здоровья 220 тыс. населения региона круглосуточно дежурят 18 бригад, рассказала директор областной станции Ханиса Оспанбекова. Согласно приказу Министерства здравоохранения, на каждые 10 тыс. человек должна работать одна бригада, однако из-за нехватки специалистов – фельдшеров, врачей и водителей – не хватает примерно четырех бригад.

– В первую очередь это связано с низкой оплатой труда, – говорит Ханиса Оспанбекова. – Тем не менее ситуация постепенно меняется, в этом году увеличили оклад водителей и техперсонала. Мы тесно работаем с биржами труда, выезжаем на ярмарки выпускников медицинских вузов. В 2024-м приняты 22 фельдшера по области. Уверена, в текущем году сможем доукомплектовать свой штат.

Как говорят фельдшеры, тот, кто отработал в скорой три года, уже не захочет искать другое место.

– Студенты, будущие фельд­шеры, проходя у нас практику, сразу понимают: смогут работать в 103 или нет, – поясняет Ханиса Шохановна. – 30 лет назад я окончила мединститут, 28 лет отработала на скорой, наша служба – это отличная школа для начинающих медиков. А среди наставников – лучшие фельдшеры региона с большим опытом. Это Багила Байшокенова, Аягоз Елеусизова, Куралай Омарова, Светлана Лоза, Мухтар Абжамалов, Жанат Мамбетжанова, Наталья Яковлева, Акмарал Абдыкаримова, Гульсим Елеусизова, Акниет Сафарова, Бану Жанабаева. Недавно проводили на пенсию фельдшеров, которые 42 года трудились на благо земляков. Люди трудятся здесь более 20, 30 лет, им нравится их работа.

Отдельно отметила руководитель работу опытных водителей – Куанышбека Алжанова, Айсу Жолаева, Берика Калиева, Даулета Мейрамова, Есима Каримова, Сакена Алиаскарова, Оразбека Бимаганбетова, Мурата Калканбаева, Шарипа Калканбаева и Ибрагима Кожабаева.

Каждый сотрудник – на вес золота, подчеркивает директор областной станции скорой медицинской помощи. Кстати, в штате у них много молодежи – до 80% всего коллектива. В планах – привлечь еще специалистов, чтобы создать две врачебные бригады.

– С нами вместе трудятся наши ветераны, врачи скорой помощи, отработавшие более сорока лет, – Жибек Баймуханова, Нургайша Макишева, Муратбек Абсалык. На них лежит огромная ответственность в том числе и за наставничество молодежи, – отмечает Ханиса Оспанбекова.

В прошлом году в Жезказган приехала врач Жансулу Сейсенбеккызы, окончившая резидентуру по скорой помощи. Хорошим докторам в регионе всегда рады. Специалист приступила к работе в должности старшего врача в дневное время, а сегодня уже руководит службой поддерж­ки пациентов и внутреннего контроля.

Ветеран службы Жибек Баймуханова в этом году отметит 40-летие работы врачом скорой. После окончания вуза она приехала в Жезказган по распределению.

– Я очень довольна молодыми фельдшерами, они стараются, а опыт приходит со временем, – говорит она. – Смотрю по вызовам – работают отлично, дисциплина железная, молодцы!

В прошлом году станции скорой помощи обслужили 95 тыс. вызовов, то есть на каждую тысячу населения – 420 человек. Конечно же, первая категория вызовов – самая срочная. Бригада должна прибыть на место в течение десяти минут. Им в помощь – обновленный автопарк.

Отметим, что с образованием области в городские и районные станции прибыли 12 новых автомашин, еще 10 единиц, 2020 года выпуска, были переданы из Карагандинской облас­ти. Но скоро их нужно будет менять, ведь срок эксплуатации санитарных автомашин всего шесть лет. Сейчас на выездах задействованы 32 автомашины, есть и своя санавиация. И это внушает уверенность в том, что медицинская помощь прибудет вовремя и люди в белых халатах смогут спасти чью-то жизнь.