Медико-фармацевтический кластер создан в Шымкенте

Планируется также создание двух кластеров в Астане и Актобе.

Фото: atameken.kz

В Шымкенте создается Медико-фармацевтический кластер из группы инновационных компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Как сообщается, в рамках кластера компании будут заниматься разработкой лекарственных форм, их внедрением в промышленное производство, применением технологий экстрагирования, методик контроля качества, стандартизации.

Ранее главой государства было дано поручение увеличить к 2025 году долю отечественного производства в фармацевтической промышленности до 50%.

«В этой связи в стране планируется создание трех медико-фармацевтических кластеров в Астане, Шымкенте и Актобе, что значительно сократит зависимость от импорта и обеспечит национальную лекарственную безопасность РК», - отмечается в сообщении.