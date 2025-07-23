В рамках реализации странового социального проекта поезд прибыл на станцию «Денисовка» Денисовского района Костанайской области с командой из 30 медицинских работников различного профиля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В составе поезда работают врачи различных специальностей: терапевты, хирурги, педиатры, кардиологи, неврологи, ЛОР-врачи, офтальмологи, стоматологи, гинекологи, урологи, психологи и специалисты функциональной диагностики.

Пациентам доступны УЗИ, ЭКГ, флюорография, гастроскопия, лабораторные анализы. При необходимости проводятся малые хирургические вмешательства.

Цель проекта — обеспечение сельского населения качественной и доступной медицинской помощью. Жители населённых пунктов, охваченных маршрутом, могут получить бесплатную консультацию и диагностику, вне зависимости от наличия медицинской страховки.

Поезд пробудет на станции «Денисовка» несколько дней, после чего продолжит маршрут по другим районам Костанайской области.

Проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан, фонда «Samruk-Kazyna Trust», а также Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.