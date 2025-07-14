Медицинский поезд курсирует по отдаленным станциям Актюбинской области, включая Шубаркудык, Карашокат, Котыртас, Кандыагаш, Мартук, Аккемер и Кемпирсай. Для сельчан это возможность взять консультации узких специалистов и пройти диагностику

Фото: Минздрав РК

Сегодня утром в Мартукский район Актюбинской области прибыл медицинский поезд «Саламатты Қазақстан». В течение двух дней — 13 и 14 июля — жители районного центра смогут бесплатно пройти обследования и получить консультации у опытных врачей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

В составе поезда работают 29 врачей различных специальностей: терапевты, хирурги, педиатры, кардиологи, неврологи, ЛОР-врачи, офтальмологи, стоматологи, гинекологи, урологи, психологи и специалисты функциональной диагностики. Пациентам доступны УЗИ, ЭКГ, флюорография, гастроскопия, лабораторные анализы. При необходимости проводятся малые хирургические вмешательства.

Проект «Саламатты Қазақстан» направлен на повышение доступности квалифицированной медицинской помощи для сельского населения. Люди могут пройти полное обследование и получить лечение, не выезжая в город.

Кроме медиков, в поезде работают юристы и медиаторы Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Они консультируют граждан по вопросам трудового права, социальных выплат, судебных споров и земельных вопросов.

После Мартука поезд продолжит маршрут в населенные пункты Аккемер и Кемпирсай, а затем направится в другие регионы Казахстана.