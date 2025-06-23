Мелодии кюя: спектакль по мотивам повести Абиша Кекильбаева показали в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Артисты Казахского национального музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева порадовали публику премьерой  проникновенной драмы «Күй», которая произвела на зрителей неизгладимое впечатление, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Главные герои повести Абиша Кекильбаева в режиссерской трактовке заслуженного деятеля РК Нурлана Жуманиязова и Тлектеса Мейрамова не просто реконструируют исторические события, но и призывают к осмыслению судьбы народа. 

Сюжет произведения раскрывает конфликт между казахским и туркменским народами, показывая, как древние традиции и обычаи могут приводить к разногласиям и непониманию. Повесть затрагивает важные темы, такие как столкновение культур, поиск идентичности и взаимопонимание между народами, утраты, справедливости и человеческого достоинства.

Именно в этом произведении помимо эпических сцен столкновений и героических подвигов в казахской литературе впервые вводится термин «манкурт» – человека, потерявшего память и национальную идентичность.

В этом плане в новой постановке не просто рассказывается о трагических событиях прошлого, а также воспеваются вечные  ценности, такие как гуманизм, стойкость перед лицом несправедливости, сохранение достоинства в безнадежной ситуации. 

В центре внимания — непростая судьба Жонеита, оказавшегося между трагедией народа и своей личной болью. Его молчаливая внутренняя борьба и попытка сохранить веру и надежду показана на фоне исторических потрясений.

Заслуженный деятель Казахстана Сырым Кашкабаев с удивительной достоверностью создал на сцене образ правителя, несшего на себе бремя невыразимой скорби. Молчаливая боль и надежда властного персонажа передается через диалоги, мимику и жесты.

Хан в спектакле символизирует не только политическую силу, но и моральные ориентиры народа. Его решения и поступки влияют на судьбы других персонажей, он выступает как хранитель обычаев и традиций.

При этом образ не лишен человеческих черт: он демонстрирует сомнения и противоречия, что делает его более многогранным и реалистичным по причине гибели сына и отсутствия наследников. 

Конфликты, возникающие между ханом и другими героями, подчеркивают важность выбора и ответственности. 

Несогласие между древними родами выразили в актерской игре народные артисты РК Тлектес Мейрамов, заслуженные деятели РК Кенес Нурланов, Асылболат Смагулов, а также Касымхан Бугыбай, Кайыржан Садыков, Зангар Абенов и другие. 

Трогательный и нежный женский образ Дилзары воплотила Инабат Абенова, завладевшая вниманием зрительской аудитории с первых минут появления на сцене. 

В частности, Куйши, которого сыграл Маргулан Наменов —  виртуозный музыкант олицетворяет народное творчество и мудрость и представляет собой связь между прошлым и настоящим, что делает его важным посредником в диалоге. Через его музыку зрители могут услышать истории, которые отражают дух народа, его борьбу, надежды и мечты. Этот многогранный персонаж воплощает в себе аутентичность и искренность.

Выступления пленика, закованного в цепи, служат важным инструментом передачи глубоких эмоций и переживаний и способствуют раскрытию внутренних конфликтов между героями.

Проникновенные звуки домбры словно проникают в самые глубины души, заставляя зрителей пережить всю гамму чувств – от отчаяния до надежды, от гневной ярости до тихой печали.

Так, Куйши представляет собой ключевую фигуру, значение которой выходит далеко за пределы художественного представления, где отражается стойкость и дух народа, который преодолевает трудности, но при этом сохранил собственную идентичность. 

«Драма «Күй» - не иносказательное, не завуалированное высказывание. В ней заложена мысль о том, что правда, сказанная открыто, прямо в лицо как пощечина или зеркало, в которое должен заглянуть каждый человек. Высшее проявление гуманизма – сострадание. Многих проблем можно было избежать если бы люди не забывали о сострадании и не проходили мимо чужой боли», – констатировал режиссер Нурлан Жуманиязов.

Впрочем, наиболее эффектными элементами сценографии можно назвать LED экран с изображениями скачек, стилизованные лошадиные копыта и балбалы, которые погружают в традиционный быт степных кочевников. 

Одновременно мелодии в исполнении театрального ансамбля позволяют зрителям понять не только внутренний мир персонажей, но и их связь с историей, культурой и традициями и увидеть глубокие социальные противоречия.

Живая музыка, пронизывающая все действие, играет не просто фоновую роль, а становится неотъемлемой частью постановки.

Динамичные композиции усиливают эмоциональный накал, подчеркивают драматизм событий, придают спектаклю особую аутентичность и становится связующим звеном между прошлым и будущим, вдохновляя новые поколения помнить и уважать традиции предков, не забывать свои корни, находя новые формы самоидентификации и самоопределения людей в современном казахстанском обществе.

#театр #премьера #драма «Күй»

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