Мемориалы, парки, памятники и скверы приводят в порядок в Карагандинской области

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Айман Аманжолова
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В Карагандинской области продолжается республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Её вторая неделя, с 15–20 апреля, посвящена сакральным местам

Фото: gov.kz

Сотрудники Центра по сохранению историко-культурного наследия вместе со студентами исторического факультета КарУ имени Е. А. Букетова провели чистый четверг на территории Спасского мемориального комплекса. Они не просто собрали мусор вокруг памятников жертвам политических репрессий, но и очистили их от грязи, убрали сухостой.

«Спасский мемориальный комплекс в реестре исторического наследия. Там около 30 памятников репрессированным народам. Мы в составе 25 человек очищаем территории, моем мемориальные плиты. Это нужно делать систематически, потому что сюда несут цветы, которые в дальнейшем высыхают и образуют мусор. Очистка памятников – благое дело, ведь это наша память», – говорит заместитель директора Центра по сохранению историко-культурного наследия Жанболат Мажитов.

Активное участие в акции «Таза Қазақстан» принимают и жители Шахтинского региона.

На этой неделе мероприятия проходят под эгидой «Киелі мекен».

За время проведения акции совместными усилиями горожан, активистов и волонтёров, общественности и трудовых коллективов убрано более десяти улиц, вывезено свыше 6 тысяч тонн отходов, очищено 15 тысяч квадратных метров территории. В мероприятиях по благоустройству города и посёлков приняли участие более 5 тысяч человек.

«Проведены работы по благоустройству четырёх обелисков Памяти, посвящённых погибшим героям в годы ВОВ, мемориала и барельефа погибшим воинам-интернационалистам, памятника Абаю Кунанбаеву и четырёх историко-культурных памятников, в состав которых входит Музей памяти жертв политических репрессий посёлка Долинка из 100 сакральных мест Казахстана», – рассказывает заведующая сектором Отдела внутренней политики города Шахтинска Асель Шакенова.

Кроме уборки территорий, прошли работы по побелке, подрезке деревьев и кустарников, мелкий ремонт ограждений, а также помыли памятники, высадили 20 сосен. 

Уборка территорий памятников проходит и в Абайском районе. Там волонтёры и экоактивисты собрали 14 мешков мусора вокруг памятника Шерубаю-батыру, очистили от мусора территорию мемориала погибшим в ВОВ.

В Караганде ветераны Центра активного долголетия и волонтёры Молодёжного ресурсного центра убрали территории мемориала «Вечный огонь».

А учителя, ученики и родители школы-интерната имени М. Мамыраева провели субботник на одноимённой аллее. В экологической акции по уборке парка Победы в Караганде приняли участие волонтёры, сотрудники Карагандинского областного молодёжного ресурсного центра и студенты Карагандинского университета Казпотребсоюза. Всего 35 человек.

«Эту акцию мы проводим как обращение ко всем жителям нашего региона. Приглашаем молодёжь, волонтёров и всех неравнодушных очистить дворы и улицы от мусора и улучшить экологическое состояние нашей области. Работы продолжатся и завтра, а 20 апреля мы будем убирать детские площадки города. В наших акциях принимают участие все молодёжные волонтёрские организации», – рассказала Ардана Мырзанова, специалист Молодёжного ресурсного центра Карагандинской области.

Работы прошли и в Сарани – у памятников воинам-интернационалистам и Жамбылу Жабаеву, в Темиртау – в сквере у памятника Неизвестному Солдату. В Каркаралинском районе облагораживают территорию у Құнанбай мешіті.

Также под эгидой «Киелі мекен» прошла реставрация памятника к 80-летию Караганды, расположенного у Дома культуры «Молодёжный» в Пришахтинске.

Работы по уборке пройдут 19 апреля и в Осакаровском районе. Там приведут в порядок территорию мемориального комплекса «Азалы ана», сквер памяти жертв политических репрессий, Центральный парк посёлка Осакаровка.

20 апреля карагандинцев приглашают принять участие в очередном масштабном субботнике.

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