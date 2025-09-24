Меньше дублирования – шире простор для инициативы

Перспективы
1
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Казахстан движется к новой экономике, где малый и средний бизнес становится основной опорой государства. При этом, по мнению экспертов, дальнейшее развитие МСБ сегодня возможно только посредством цифровизации, модернизации и конструктивного диалога власти и предпринимательского сообщества.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В нынешнем Послании Президента малый и средний бизнес (МСБ) обозначен как основной драйвер роста. Уже сейчас доля МСБ приближается к 40% ВВП, он обеспечивает около 50% занятости в стране. Однако, как подчеркивают эксперты, важен не только количественный рост, но и качественная трансформация сектора.

Как отмечает председатель регио­нального совета РПП «Атамекен» Астаны Александр Подвалов, сегодня крайне важно поддерживать компании, которые инвестируют в технологии, создают рабочие места с высокой добавленной стои­мостью и выходят на внешние рынки. При этом, по его мнению, один из острых вопросов связан с низким уровнем участия МСБ в производственном секторе – всего порядка 6%.

– Необходимо стимулировать МСБ к инвестициям в оборудование, цифровизацию, модернизацию. В IT-сфере мы уже видим, как небольшие компании быстро выходят на экспорт благодаря технологиям. Такой подход нужно внед­рять и в традиционных отраслях, – считает спикер.

Эффективный диалог между предпринимательским сообществом и государством является важнейшим условием устойчивого развития бизнеса. Ярким свидетельством этого, по словам Александра Подвалова, стало активное участие бизнеса в обсуждении ключевых законодательных инициатив. Благодаря профессиональной экспертизе и конструктивному взаимодействию удавалось находить взвешенные решения, учитывающие интересы всех сторон и способствую­щие стабильности деловой среды.

Также важным направлением остается цифровизация налогового администрирования. Президент указал на необходимость превращения Комитета государственных доходов во флагман цифровой трансформации. Поддерживая этот вектор, бизнес предлагает создание прозрачных и простых в использовании цифровых сервисов, что существенно сократит издержки и повысит доверие предпринимателей к системе.

Проект «Цифровая карта бизнеса» от НПП «Атамекен» уже показал свою эффективность в формировании адресных мер поддержки. Следующим шагом должно стать внедрение искусственного интеллекта для анализа трендов и выявления потенциальных рисков.

Еще один важный шаг, обозначенный в Послании Президента, – реформа регуляторной среды. Предприниматели положительно оценили инициативу по созданию Центра регуляторного интеллекта с применением ИИ. Такой подход, считает эксперт, позволит сделать ревизию законодательства постоянным, динамичным процессом.

С помощью механизмов центра можно будет в автоматическом режиме выявлять устаревшие, дублирующие и противоречивые нормы, а также устранять административные барьеры, мешающие бизнесу. Это особенно важно для предпринимателей, которые сегодня нередко сталкиваются с неопределенностью и избыточными требованиями со стороны различных уполномоченных органов. Создание понятной и предсказуемой правовой среды – необходимое условие для развития деловой инициативы и привлечения инвестиций.

Не менее значимым направлением следует считать переза­грузку институтов развития. Как отмечает спикер, в своем нынешнем виде они зачастую оторваны от реальных потребностей бизнеса и не всегда обеспечивают его эффективную поддержку. Предпринимательскому сообществу нужны партнерские институты, которые будут не только предоставлять финансирование, но и предлагать комплексные решения – от отраслевой экспертизы и технологического сопровождения до содействия в выходе на международные рынки.

Подобные меры особенно необходимы для малых и средних промышленных компаний, стремящихся к масштабированию и экспорту. Реформа институтов развития должна быть направлена на формирование полноценной экосистемы поддержки, где государство и бизнес действуют как союзники в достижении общей цели – построения устойчивой, конкурентоспособной экономики.

В этом плане одним из основных барьеров видится чрезмерное участие государства в экономике. Свыше 25 тыс. организаций с государственным учас­тием ограничивают развитие частного сектора. Александр Подвалов полнос­тью согласен с тезисом, высказанным Президентом страны о необходимости сокращения этой доли: «Государство должно сосредоточиться на стратегических и социальных функциях. Бизнес – на создании конкурентной среды, новых продуктов и рабочих мест. Чем меньше дублирования, тем больше пространства для инициативы предпринимателей».

Сегодня у республики есть реальный шанс превратиться в центр предпринимательской инициативы в Центральной Азии. Для этого необходимы комплексные шаги: от снижения налоговой нагрузки и цифровизации до реформирования институтов поддерж­ки бизнеса.

Синергия государства, предпринимателей и технологий способна не просто поддержать существующий промышленный рост, но и обеспечить лидерские позиции республики в новой цифровой экономике региона.

#бизнес #МСБ #ВВП

Популярное

Все
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Каким быть образованию в цифровую эпоху
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Карметкомбинат получил газ
Духовный центр Жетысу
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
В Туркестане открыт гребной канал
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Отрасль нуждается в стратегии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]