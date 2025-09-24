В нынешнем Послании Президента малый и средний бизнес (МСБ) обозначен как основной драйвер роста. Уже сейчас доля МСБ приближается к 40% ВВП, он обеспечивает около 50% занятости в стране. Однако, как подчеркивают эксперты, важен не только количественный рост, но и качественная трансформация сектора.

Как отмечает председатель регио­нального совета РПП «Атамекен» Астаны Александр Подвалов, сегодня крайне важно поддерживать компании, которые инвестируют в технологии, создают рабочие места с высокой добавленной стои­мостью и выходят на внешние рынки. При этом, по его мнению, один из острых вопросов связан с низким уровнем участия МСБ в производственном секторе – всего порядка 6%.

– Необходимо стимулировать МСБ к инвестициям в оборудование, цифровизацию, модернизацию. В IT-сфере мы уже видим, как небольшие компании быстро выходят на экспорт благодаря технологиям. Такой подход нужно внед­рять и в традиционных отраслях, – считает спикер.

Эффективный диалог между предпринимательским сообществом и государством является важнейшим условием устойчивого развития бизнеса. Ярким свидетельством этого, по словам Александра Подвалова, стало активное участие бизнеса в обсуждении ключевых законодательных инициатив. Благодаря профессиональной экспертизе и конструктивному взаимодействию удавалось находить взвешенные решения, учитывающие интересы всех сторон и способствую­щие стабильности деловой среды.

Также важным направлением остается цифровизация налогового администрирования. Президент указал на необходимость превращения Комитета государственных доходов во флагман цифровой трансформации. Поддерживая этот вектор, бизнес предлагает создание прозрачных и простых в использовании цифровых сервисов, что существенно сократит издержки и повысит доверие предпринимателей к системе.

Проект «Цифровая карта бизнеса» от НПП «Атамекен» уже показал свою эффективность в формировании адресных мер поддержки. Следующим шагом должно стать внедрение искусственного интеллекта для анализа трендов и выявления потенциальных рисков.

Еще один важный шаг, обозначенный в Послании Президента, – реформа регуляторной среды. Предприниматели положительно оценили инициативу по созданию Центра регуляторного интеллекта с применением ИИ. Такой подход, считает эксперт, позволит сделать ревизию законодательства постоянным, динамичным процессом.

С помощью механизмов центра можно будет в автоматическом режиме выявлять устаревшие, дублирующие и противоречивые нормы, а также устранять административные барьеры, мешающие бизнесу. Это особенно важно для предпринимателей, которые сегодня нередко сталкиваются с неопределенностью и избыточными требованиями со стороны различных уполномоченных органов. Создание понятной и предсказуемой правовой среды – необходимое условие для развития деловой инициативы и привлечения инвестиций.

Не менее значимым направлением следует считать переза­грузку институтов развития. Как отмечает спикер, в своем нынешнем виде они зачастую оторваны от реальных потребностей бизнеса и не всегда обеспечивают его эффективную поддержку. Предпринимательскому сообществу нужны партнерские институты, которые будут не только предоставлять финансирование, но и предлагать комплексные решения – от отраслевой экспертизы и технологического сопровождения до содействия в выходе на международные рынки.

Подобные меры особенно необходимы для малых и средних промышленных компаний, стремящихся к масштабированию и экспорту. Реформа институтов развития должна быть направлена на формирование полноценной экосистемы поддержки, где государство и бизнес действуют как союзники в достижении общей цели – построения устойчивой, конкурентоспособной экономики.

В этом плане одним из основных барьеров видится чрезмерное участие государства в экономике. Свыше 25 тыс. организаций с государственным учас­тием ограничивают развитие частного сектора. Александр Подвалов полнос­тью согласен с тезисом, высказанным Президентом страны о необходимости сокращения этой доли: «Государство должно сосредоточиться на стратегических и социальных функциях. Бизнес – на создании конкурентной среды, новых продуктов и рабочих мест. Чем меньше дублирования, тем больше пространства для инициативы предпринимателей».

Сегодня у республики есть реальный шанс превратиться в центр предпринимательской инициативы в Центральной Азии. Для этого необходимы комплексные шаги: от снижения налоговой нагрузки и цифровизации до реформирования институтов поддерж­ки бизнеса.

Синергия государства, предпринимателей и технологий способна не просто поддержать существующий промышленный рост, но и обеспечить лидерские позиции республики в новой цифровой экономике региона.