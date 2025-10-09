Один из главных факторов интенсификации аграрного сектора и повышения продуктивности полей связан с применением высококачественных семян. Пути совершенствования семеноводства на основе внедрения цифровой системы обсуждены в ходе состоявшегося в Алматы регионального семинара-совещания.

фото автора

Данную проблему в нынешнем Посла­нии поднял Глава государства, поручив Правительству обеспечить аграриев страны семенами отечественного производства на фоне цифровизации АПК. Национальная академия наук при Президенте РК совместно с акиматом Алматинской области приняли поручение как сигнал к действию.

Открывая семинар, президент НАН РК Ахылбек Куришбаев отметил, что, по данным ученых, от семян зависит до 25% урожайности культур. К сожалению, в Казахстане она все еще остается на низком уровне. И среди причин такой ситуации – отсутствие сортообновления и сортосмены, использование низкокачественных семян.

Так, с 2012 по 2021 год среднегодовая урожайность зерновых в Казахстане выросла всего на 6% и осталась на уровне 12 ц, тогда как в Канаде, где природно-климатические условия схожи с нашими, данный показатель вырос на 28%, достигнув 38 ц⁄га.

В развитых странах, по словам спикера, действует цифровая система прослеживаемости семян, которая позволяет получать достоверную и актуальную информацию и четко отслеживать процесс перемещения семенного и посадочного материала от оригинаторов до товаропроизводителей.

В Комплексном плане развития семеноводства Казахстана на 2024–2028 годы, разработанного Министерством сельского хозяйства по поручению Главы государства, предусмотрено создание цифровой системы прослеживаемости семян. Академики Национальной академии наук совместно с учеными Казахского нацио­нального аграрного исследовательского университета и Казахстанско-Британского технического университета разработали соответствующую систему и получили авторское свидетельство.

Говоря о значении данной цифровой системы, Ахылбек Куришбаев обратил внимание присутствующих на те пробле­мы, которые можно будет решить с помощью данного технологического решения.

Во-первых, у госорганов появится достоверная и актуальная информация о состоянии семеноводства. Во-вторых, будет обеспечена полная прозрачность всех технологических процессов производства и сбыта семян и посадочных материалов. В-третьих, останутся в прошлом факты приписок с целью создания мнимого благополучия. И наконец, появится возможность навести порядок в вопросах выплаты роялти и вознаграждений авторам сортов растений.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев в свою очередь рассказал о ситуации в аграрной сфере. По его словам, в регионе реализуется ряд крупных проектов, в частности, строится завод по выпуску 20 тыс. тонн продуктов из картофеля. С этой целью в Райымбекском районе на 200 га опытного поля выращиваются суперэлитные и специальные сорта картофеля из Шотландии и Нидерландов.

В Енбекшиказахском районе начато строительство завода по глубокой переработке фруктов и овощей мощностью до 80 тыс. тонн в год. Производство будет ориентировано на выпуск 6 150 тонн органического концентрата соков и 6 700 тонн – пюре. Кроме того, прорабатывается проект возведения сахарного завода мощностью 900 тыс. тонн сахара в год. Для обеспечения его работы планируется выращивание сахарной свеклы на площади 300 тыс. гаектаров.

Все эти проекты напрямую связаны с вопросом обеспечения фермеров высокоурожайными семенами. В Балхашском районе проведены масштабные исследования устойчивых к засолению культур. По данным Казахского НИИ земледелия и растениеводства, урожайность восьми видов превысила средний по области показатель в 1,4 раза, что вызвало интерес у земледельцев.

В то же время, как заявил аким, в сфере семеноводства по-прежнему сохраняется ряд актуальных проблем. Летние мониторинги показали: из-за недостатка весенних осадков и прохладных ночей в нынешний летний период около 10% посевов зерновых и масличных культур развились слабо, что привело к снижению урожайности по сравнению с прошлым годом. В связи с этим особенно важно обеспечить аграриев отечественными сортами, устойчивыми к климатическим изменениям, заболеваниям и стрессовым факторам.

В регионе действуют 20 семеноводческих хозяйств, общий объем производства которых составляет лишь около двух тысяч тонн в год, что покрывает всего три процента потребности фермеров (в 2025 году потребность составила 62 тыс. тонн). Таким образом сохраняется высокая зависимость от импорта семян.

Подводя итог, Марат Султангазиев подчеркнул, что внедрение отечественных сортов, контроль над деятельностью поставщиков семян, а также создание цифровой системы для анализа спроса среди сельхозпроизводителей являются стратегически важными задачами. Алматинская область готова выступить пилотным регионом, что позволило бы через объединение усилий науки, производства и госорганов обеспечить устойчивое развитие отрасли.

Эксперты, обсуждая тему семинара, были единодушны в одном: существую­щая система выстроена и нацелена на полное обеспечение семенным и посадочным материалами отечественных земледельцев. Но имеются проблемы. Отсутствует целостная информация и аналитический материал, позволяющий оценивать состояние семеноводства. Зачастую невозможно проследить природу происхождения семенного и посадочного материала. Все это в конечном счете лишает уполномоченные госорганы возможности оперативно анализировать ситуацию на основе актуальных данных и по ее итогам принимать выверенные управленческие решения.

Именно для решения этих проблем и была создана цифровая система прослеживаемости семян, охватывающая деятельность аттестованных субъектов семеноводства. Теперь они будут вносить в данную цифровую систему всю необходимую информацию. Для чего разработан специальный алгоритм. При этом с целью предотвращения искажения данных система не позволяет вносить изменения, исправления.

На основе собранной информации система в автоматическом режиме генерирует QR-коды на каждую партию семенного материала, которые прикреп­ляются на мешкотару или на каждый отдельный саженец. Его сможет отсканировать мобильным телефоном любой покупатель и получить полную информацию о происхождении материала.

Использование системы исключит возможность приписок и искажения информации об объемах производства того или иного семенного материала. Если же она будет интегрирована с системой субсидирования, то будут субсидироваться только те семена, которые отражены в программе.

При этом разработанная система вполне доступна для рядовых пользователей, она разделена на 11 основных блоков, которые соответствуют направлениям специализации субъектов семеноводства. Здесь фиксируются все основные технологические процессы.

Вход в программу проводится через логин⁄пароль. Система выполнена в трехъязычном варианте (русском, казахском, английском). После внесения всех запрашиваемых данных она сама выдает QR-коды и всю статистическую информацию.

Вместе с тем ввод системы в действие в дальнейшем требует ее интеграции с действующими государственными электронными базами.

По итогам регионального семинар-совещания­ был дан старт запуску цифро­вой системы прослеживаемости семян в пилотном режиме на базе субъектов семеноводства Алматинской области.