Климатическая повестка и реальные планы

Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Атырауская область запускает крупные проекты в сфере АПК

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Все более привлекательным вложением финансовых средств для государства и предпринимателей становится в Атырауской области открытие новых агропромышленных объектов – теплиц, прудовых хозяйств, птицефабрик, овощехра­нилищ. Это – реальные примеры диверсификации экономики нефтяного региона.

По данным местных властей, с целью планомерного воплощения в жизнь ряда инвестиционных проектов разработана дорожная карта. Всего до 2027 года в соответствии с ней планируется ввести в эксплуатацию 12 производств на общую сумму около 50 млрд тенге. Часть объектов уже работает, часть находится в стадии запуска.

Новый импульс в аграрном секторе получила кооперация. Как сообщил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Азат Капанов, в рамках исполнения программы «Ауыл аманаты» в прошлом году было создано девять сельхозкооперативов.

– За счет оборотных средств на сумму 122,2 миллиона тенге профинансировано четыре из них. На 400 миллионов тенге будут прокредитованы проекты пяти сельскохозяйственных кооперативов и 63 получателя микрокредитов. В результате планируется создание 61 нового рабочего места, – отметил Азат Капанов.

Одним из крупных частных инвесторов в регионе стал руководитель крестьянского хозяйства «Жумагалиева Н.» Адильбек Нурышев. Его хозяйство развивает несколько направлений деятельности в разных районах Атырауской области.

– Еще в 2022 году был запущен в работу тепличный комплекс площадью четыре гектара для выращивания томатов и огурцов. Урожай с такой площади составляет тысячу тонн в сезон. Нынче мы запускаем в работу еще один тепличный комплекс с аналогичной площадью, но он будет более производительным, так как построен по голландской технологии с применением
стекла, – пояснил аграрий.

В осуществлении проектов сельского хозяйства большую поддержку оказывает государство. К примеру, как сообщил руководитель КХ «Жумагалиева Н.», через СПК «Атырау» на строительство того же овощехра­нилища был получен льготный кредит на очень выгодных условиях – под 2,5% годовых. Кроме того, наполовину государством компенсируются расходы земледельцев на покупку семян и минеральных удобрений, также бюджет берет на себя до 22% затрат на газо- и электроснабжение.

В текущем году в Атырау открылся современный логистический центр – одна из крупнейших структур хранения и распределения продовольственной продукции в западном регионе Казахстана. Объект не только укрепляет инфраструктуру аграрной логистики, но и способствует повышению продовольственной безопасности, стабилизации цен на социально значимые продукты и поддержке местных сельскохозяйственных производителей.

Как отметил заместитель акима области Марат Мурзиев, логистический центр уже демонстрирует экономическую эффективность – снижает логис­тические издержки, сокращает сроки доставки и обеспечивает высокое качество хранения продукции полей.

– Есть уверенность, что в дальнейшем деятельность комплекса окажет значительное влияние на стабилизацию цен и укрепление продовольственной безопаснос­ти Атырауской области, став важным звеном региональной логистической системы, – подчеркнул Марат Мурзиев.

В целом поддержка государства и интерес бизнеса к развитию аграрного направления, безусловно, радует. Но есть и проблемы. О ситуации, к примеру, в животноводстве рассказал руководитель местного филиала Союза фермеров Казахстана Мурат Сарманов.

– Ситуация со стимулированием животноводства в области оставляет желать лучшего, – зая­вил глава филиала отраслевого союза. – Как и десятки лет назад мы продолжаем просто продавать скот без какой-либо переработки, а ведь основная прибыль в том же мяс­ном скотоводстве начинается с полуфаб­рикатов – консервов, колбас и копченостей… Почему у нас не растет поголовье скота? Потому что не вполне разработаны межгосударственные механизмы приобретения племенного скота из других стран. В результате на внутреннем рынке мы покупаем друг у друга скот и растим его, что в целом не способствует увеличению поголовья.

По словам Мурата Сарманова, другая проблема заключается в том, что нет, скажем так, районированной программы по наращиванию скотопоголовья.

Разрабатываемые программы, инструкции и правила одинаковы для всех регионов, без учета их климатических условий. Между тем развитие животноводства напрямую зависит от климата. Отсюда отсутствие результата при реализации программных целей.

– Как можно одинаковыми методами развивать животноводство в разных климатических условиях? – вопрошает Мурат Сарманов. – Другая сложность – получение кредита. Да, он дается, но лишь на покупку скота, речи же о загонах, жилье и технике не идет. Также надо учитывать, что климат в Атырау засушливый, воды мало, поэтому государству следует учитывать эти труднос­ти и прорабатывать комплекс­ные механизмы поддержки, направленные на обеспечение животноводства водой и электроэнергией.

– Убежден, – сказал в заключение глава областного сообщества фермеров, – первую строчку в рейтинге регионов должен занимать показатель производства продуктов сельского хозяйства, тогда и начнется серьезная работа по развитию агропромышленного комплекса.

#Атырау #проекты #АПК

